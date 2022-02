L’inizio di un nuovo mese è sempre un’incognita, che potrebbe donarci sorprese positive o negative.

Fortunatamente intervengono gli astri che, tramite le previsioni dell’oroscopo, possono darci o meno la speranza di un buon esito futuro.

In particolare, possiamo dare un’occhiata a quella che sarà la situazione sentimentale, perché indubbiamente riveste un ruolo importante nella nostra vita.

L’amore infatti potrebbe illuminare anche le giornate più buie, ovviamente se dovessimo essere tra i favoriti dalle stelle.

Cupido strizza l’occhio all’Acquario

Segni zodiacali e letture astrali potrebbero fornirci diverse indicazioni circa l’aspetto sentimentale. Infatti influenzerebbero le affinità durature di coppia. Inoltre, tramite il calcolo del discendente potremmo saperne di più circa intese e relazioni.

L’oroscopo però darebbe anche informazioni circa l’andamento delle nostre storie attuali o potenziali. Secondo lo stesso, infatti, per l’Acquario e questi 4 segni zodiacali si preannuncerebbe un periodo roseo.

L’Acquario negli affari di cuore saprà dare e ottenere il meglio nel mese di febbraio.

Sarà forse l’aria che preannuncia il San Valentino a rendere l’Acquario particolarmente romantico.

Poco importa se single o in coppia, questo mese sarà per lui scoppiettante.

Potrebbe finalmente accorgersi di una persona speciale che ha attorno e lanciarsi alla conquista. Se in coppia, invece, potrebbe decidere di rifocillare la fiamma della passione spenta da una consuetudine ormai consolidata.

Lanciatissimo e intraprendente, saprà ritrovare il gusto di corteggiare e lasciarsi corteggiare.

Dopo un periodo di quiete e apatia, torna in pista con più grinta che mai.

Per l’Acquario e questi 4 segni zodiacali baciati da Venere sarà un febbraio di amore e passione alle stelle

Lo Scorpione potrebbe svestirsi della sua corazza di diffidenza e superbia, a fargli cambiare idea un nuovo incontro inaspettato. Qualcuno che saprà metterlo davvero in crisi facendo breccia nel suo cuore freddo da troppo tempo.

Se accoppiato, il timore di perdere il proprio partner potrebbe spingerlo finalmente a qualche gesto eclatante per dichiarare i propri sentimenti.

L’Ariete torna in piazza rinvigorito, pronto a fare strage di cuori. Potrebbe essere però il suo cuore a palpitare e a farlo sospirare, una passione travolgente potrebbe catturarlo completamente.

In coppia potrebbe invece ritrovare la sintonia e l’intesa di un tempo.

Il Cancro impegnato sentimentalmente potrebbe finalmente mollare i rassicuranti ormeggi che finora non hanno fatto decollare completamente la sua storia. Se single, invece, sembrerebbe poter perdere la testa come finora non gli è mai successo.

Per il Toro febbraio sarà il momento delle conferme e potrebbe decidere di dare prove tangibili del suo amore passando a fasi più impegnative. Anche i cuori solitari potrebbero incrociare sulla propria strada l’anima gemella tanto cercata e con la quale costruire qualcosa di importante.

Lettura consigliata

Sono i segni zodiacali più solitari e la loro compagnia è una vera fortuna perché sincera e disinteressata