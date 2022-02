Tra le località preferite dove sciare in Italia, questa valle è una perla incastonata nelle Dolomiti

Anche quest’anno l’ambito premio della nona edizione Word ski Award è stato assegnato ad una località altoatesina. Si tratta di un paradiso immerso nelle Dolomiti a piedi dell’imponente Sassolungo, la Val Gardena. La Valle ladina vanta numeri da capogiro per gli amanti delle discese e dello sci nordico. La Val Gardena fa parte del consorzio Dolomiti Superski che con un unico skipass dà diritto a sciare in tutti i 16 comprensori che riunisce. Con lo skipass Dolomiti Superski, infatti si possono solcare con gli sci ben 1.200 km di piste innevate.

Le piste preferite dai campioni del Mondo

La Val Gardena, in particolare, conta 500 km di piste collegate fra loro e raggiungibili sci ai piedi. Le piste sono adatte sia al principiante assoluto sia a professionisti e campioni del Mondo. Sono 175 i chilometri di piste gardenesi dalle blu alle nere. Quest’anno si è inaugurata una nuova pista nera, la “Ria” (ossia la “cattiva”) con pendenze del 52 %. La Valle altoatesina presenta anche la celebre pista Saslong che ospita le gare della Coppa del Mondo di discesa libera. Per i fondisti ci sono 133 km di piste. Fra queste c’è anche il Centro del fondo di Monte Pana, fra le 10 più belle piste da fondo delle Dolomiti selezionate dal Touring Club. Si comprende quindi perché la Valle del Sassolungo sia tra le località preferite dove sciare in Italia.

Non solo sci

Fra le attività che si possono svolgere, se non si scia, annoveriamo le ciaspolate (le passeggiate con le racchette da neve). Si possono prenotare escursioni con la slitta trainata dai cavalli, praticare pattinaggio o divertirsi con lo slittino. Non dimentichiamo poi l’aspetto enogastronomico perché non c’è nulla di meglio che scaldarsi e rigenerarsi con i piatti tipici degli oltre 65 rifugi alpini. Si può veramente fermarsi ed osservare il paradiso innevato da uno dei tanti punti panoramici allestiti. La sera poi ad affascinare turisti e avventori ci pensa l’Enrosadira, il fenomeno unico che vede le Dolomiti “arrossire” alla luce dell’alba o del tramonto.

Tra le località preferite dove sciare in Italia, questa valle è una perla incastonata nelle Dolomiti

Quando inizia a far buio si scende in Valle e i borghi montani di Ortisei, Selva e Santa Cristina iniziano ad animarsi. I centri benessere sono al lavoro a pieno ritmo così come i baby e junor club. Chi si reca in questa Valle non può non visitare, poi, i numerosi laboratori di scultura del legno, famosi in tutto il Mondo. Gli scultori gardenesi spesso forniscono le statue del Presepe di Piazza San Pietro in Vaticano. In piena ottemperanza delle regole sul Covid, si può godere di una località che è degna di essere visitata almeno una volta nella vita.

Approfondimento

In questi 5 posti magici possiamo vedere le montagne arrossire davanti ai nostri occhi