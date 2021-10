Le labbra carnose e in salute rendono il viso naturalmente bello e sensuale. Non tutti, però, hanno la fortuna di averle, ed essendo il desiderio di molti, si ricorre spesso a svariati metodi, anche i meno appropriati, per ottenere l’effetto tanto voluto.

Per raggiungere buoni risultati fondamentale è prendersi cura delle proprie labbra quotidianamente. Un ottimo punto di partenza è quello di nutrirle ed idratarle in maniera costante. In questo modo, sicuramente il loro aspetto apparirà più sano e colorito.

A questo proposito, sono consigliati leggeri scrub per ammorbidire le labbra, stimolare la circolazione, eliminare la pelle morta e permettere così ai prodotti idratanti di agire e nutrire in profondità. È importante utilizzare ingredienti naturali ed emollienti, come lo zucchero di canna, il miele o l’olio d’oliva, ed evitare prodotti contenenti siliconi e petrolati.

Questo passaggio di partenza permetterà a quello successivo di risultare più efficace e proficuo.

Per labbra sane e carnose in poco tempo e senza trattamenti invasivi potrebbe aiutare questo metodo semplice ed efficace che tutti possono eseguire

Le labbra, come tutto il resto del volto, sono costituite da un ricco sistema muscolare, collegato ad una struttura nervosa ed irrorato da vasi sanguigni. Detto questo è facile capire come determinati esercizi facciali possano essere degli utilissimi mezzi per allenare e migliorare l’aspetto delle proprie labbra. Ed ecco che per labbra sane e carnose in poco tempo e senza trattamenti invasivi potrebbe aiutare questo metodo semplice ed efficace che tutti possono eseguire.

La ginnastica facciale va praticata eseguendo dei movimenti espressivi mirati, e se effettuata con regolarità e nel modo giusto dona molti benefici. È in grado di migliorare la circolazione, tonificare i muscoli e donare maggiore elasticità ed ossigenazione alla pelle. Nel caso delle labbra contribuisce a renderle più carnose, toniche e sane.

Gli esercizi per averle più sane e voluminose

La ginnastica facciale è possibile praticarla ovunque, in qualsiasi momento e sono sufficienti 10 minuti al giorno per notare in poche settimane i primi risultati. Prima di iniziare l’allenamento, idratare le labbra con un balsamo.

Gonfiare le guance prendendo una boccata d’aria e spostare l’aria da una guancia all’altra. Questo movimento contrasta le rughe agli angoli della bocca. Eseguire l’esercizio per 2 minuti.

Simulare un bacio e spingere le labbra in avanti per 10 secondi, poi tirarle indietro fino a nasconderle. Ripetere per 2 minuti.

Risucchiare le guance all’interno delle arcate dei denti e cercare di muovere su e giù le labbra facendo l’imitazione di un pesce. Eseguire per 5 secondi e ripetere 15 volte.

Aprire la bocca il più possibile e mantenere la posizione per 10 secondi. Rilassare le labbra e ripetere altre 4 volte.

Alternare i movimenti di sorriso e bacio per 2 minuti.

Mantenendo le labbra serrate, effettuare un lento movimento rotatorio prima in senso orario e poi antiorario per 10 volte.

Ricorrere ad un buon make up e fischiettare, mentre si passeggia o si svolgono le faccende domestiche, è un altro ottimo modo non solo per donare volume alle proprie labbra ma anche per incoraggiare il buonumore.