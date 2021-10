Pochi sanno che potrebbe bastare questa bevanda per dire addio ai cattivi odori in casa

Specialmente quando con il freddo si ha minor possibilità di arieggiare adeguatamente gli ambienti non è raro che questi possano manifestare cattivo odore. In particolar modo nelle stanze dove stendiamo i panni, l’umidità e il conseguente odore di chiuso possono aumentare.

A tal proposito, potrebbero essere utili dei facili trucchi per avere velocemente panni asciutti e profumati anche in inverno ma che, tuttavia, potrebbero non bastare per eliminare gli odori.

Ed è proprio per questo che nel corso dell’articolo scopriremo un modo sorprendente di realizzare dei deodoranti per ambiente con una comune bevanda alcolica.

Sfrutteremo, infatti, un semplice principio di macerazione in alcol, proprio come avviene con i profumi ma senza prodotti chimici. Ci servirà della vodka, anche la più economica in commercio, nella quale metteremo a macerare l’essenza che vogliamo estrarre.

Come realizzare un’essenza profumata

Muniamoci di un comune vasetto di vetro nel quale verseremo delle bacche di vaniglia intere oppure private dei semi interni e copriamo con della vodka.

Agitiamo per bene, chiudiamo il vasetto con il coperchio e lasciamo a macerare per almeno 15 giorni in un luogo riparato dal calore e dalla luce. Trascorso il tempo necessario avremo ottenuto una fantastica essenza alla vaniglia che avrà ceduto tutte le proprietà aromatiche.

Una fragranza diversa in ogni stanza

Lo stesso concetto di macerazione può essere applicato a moltissime fragranze per variare l’aroma che vogliamo dare ad ogni stanza.

Potremmo, ad esempio, utilizzare un mix di spezie composto da chiodi di garofano, anice stellato e cannella, tutti elementi dal profumo gradevole e persistente.

Infine, è possibile realizzare ottime fragranze con scarti di agrumi ed ampliare ancora di più lo sconfinato orizzonte dei loro utilizzi. Infatti, molti buttano i limoni spremuti non sapendo che valgono oro per queste funzioni.

Come utilizzare gli aromi naturali

Una volta completato il processo di macerazione possiamo utilizzare i nostri aromi in modi due modi diversi ma entrambi molto pratici. È possibile utilizzare un diffusore per ambienti a candela, disponibile in commercio a pochi euro, sopra al quale verseremo l’essenza allungata con poca acqua.

Tuttavia, se non vogliamo utilizzare i diffusori, possiamo sfruttare un’altra fonte di calore.

Dovremo mettere l’essenza profumata con poca acqua dentro ad un contenitore, che può essere una tazzina da caffè o una scodella in ceramica, che poi poggeremo sul termosifone.

Il composto evaporerà lentamente lasciando un fresco aroma in tutta la stanza.