Non lasciamoci sfuggire questi rossetti talmente cool che ci regaleranno labbra carnose e sensuali per tutto l’inverno

Simbolo per eccellenza della femminilità, il rossetto ritorna in grande stile nella stagione fredda. Non per nulla, le labbra sono tra le parti del corpo che più attraggono in una donna e sfoggiarle è nostro diritto.

Un buon trucco generalmente fa colpo e si fa notare. Per questo dovremmo sapere qual è il colore che spopolerà quest’autunno per un viso giovane e seducente. In aggiunta, consigliamo questi 2 colori accattivanti per avere unghie seducenti e alla moda da subito.

Anche per il rossetto ci sono dei modelli sui quali dovremmo orientarci e che spopoleranno in inverno. Mettendoli daremo un tocco di classe in più alle nostre labbra, rendendole a dir poco attraenti. Ecco i nostri consigli e suggerimenti circa le nuove tendenze.

Molti se lo aspettavano e ora ne avranno la conferma: il “nude” è uno dei ritorni più graditi di questo inverno. Il rosa non molla la presa e si riconferma al top anche sulle labbra.

Impreziosiamo il nostro volto con tonalità tenui e delicate e infonderemo una sensazione di calma e controllo totale. Il rosa che segue la tonalità della pelle è la scelta perfetta per labbra attraenti e discrete allo stesso tempo.

Sì ai colori resistenti

Se vogliamo truccarci indossando la mascherina, dobbiamo per forza scegliere un rossetto resistente che non sbavi. I rossetti liquidi con effetto opaco si rivelano eccezionali in questo caso.

Non temono nemmeno gli agenti atmosferici e sanno donare volume e corpo alle nostre labbra. Scegliamoli della tonalità che più ci piacciono, tenendo conto che viola e rosso vanno davvero alla grande in questo momento.

Labbra più fresche e leggere con le aqua tint

Questi modelli di rossetto hanno due vantaggi in uno. Ci permetteranno di colorare alla perfezione le labbra e non le appesantiranno. Sarà un piacere portarli e non ce ne stancheremo mai.

Grazie all’aloe vera e altri nutrienti idrateranno la nostra bocca, dandoci una piacevole sensazione di freschezza.

Ritorno alle origini con i gloss

Trasparenti o dalle tinte rosate, i rossetti glossati sono un piacevole sguardo al passato che ritorna. Perfezioniamo il nostro trucco accostandoli a una matita labbra che definisce meglio i contorni. Avremo un aspetto da far invidia alle modelle più premiate.

Non lasciamoci sfuggire questi rossetti talmente cool che ci regaleranno labbra carnose e sensuali per tutto l’inverno. Sono senza dubbio il miglior regalo per la nostra beauty routine.