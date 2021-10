Non sempre è necessario l’utilizzo della chirurgia estetica, a volte basta seguire qualche semplice trucco e il gioco è fatto. In questi ultimi anni sta spopolando la tendenza di avere delle labbra belle voluminose. E per labbra naturali e rimpolpate basta seguire questa tecnica, ma attenzione al terzo passaggio, perché non bisogna assolutamente perdersene qualcuno o sbagliare. Ovviamente per fare ciò abbiamo bisogno del make-up. Grazie a questo infatti riusciremo ad avere delle labbra più voluminose e naturali. Ci sono alcuni brand che hanno basato il proprio business su questo, ovvero sul fatto che grazie ai loro prodotti le labbra apparivano più grandi.

Per labbra naturali e rimpolpate basta seguire questa tecnica, ma attenzione al terzo passaggio

Vediamo allora tutti i passaggi da seguire per avere delle bellissime labbra. Stiamo parlando dell’overline sulle labbra. A dare il via a questo trend è stata Jennifer Lopez a Venezia allo show di Dolce&Gabbana. La Lopez ha poi postato il suo beauty look su Instagram raggiungendo circa 2 milioni di like e 20mila commenti. E in questa foto aveva proprio l’overline sulle labbra. Ma ovviamente non è stata l’unica, anche Chiara Ferragni lo porta e anche la top model Emily Ratajkowski. Insomma il trend sta crescendo sempre di più e quindi non ci resta che imparare a farlo.

I passaggi per fare l’overline sulle labbra come quello di Jennifer Lopez

La prima cosa veramente fondamentale è quella di fare una micro esfoliazione. Questo perché andremo a rimuovere tutte le pellicine su cui poi si blocca il rossetto. Quindi prima cosa, esfoliamo bene le labbra e poi le sciacquiamo accuratamente con dell’acqua tiepida. Così rimuoviamo le pellicine. Ora arriva il momento di idratare, importante per le nostra labbra. Quindi possiamo usare un balsamo, un burro o una crema. Lasciamo assorbire per qualche minuto e poi passiamo al fatidico terzo passaggio.

Se sbagliamo il terzo passaggio siamo fregati

Allora, prendiamo una matita per le labbra a punta sottile. La tonalità deve essere nude e deve essere leggermente più scura del colore delle nostra labbra. Facciamo un tono in più. Non esageriamo con lo stacco di colore. Ora con la matita tracciamo una linea quasi impercettibile dal centro fino al lato della bocca. La linea dovrà uscire di circa 1 o 2 millimetri dal contorno naturale delle labbra, se esageriamo il risultato sarà tutt’altro che naturale.

Ora per dare più volume possiamo mettere un po’ di illuminante nel prolabio, chiamato anche arco di Cupido. E per un effetto ancora più luminoso possiamo usare del gloss naturale o colorato solo al centro delle labbra.

