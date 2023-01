Per la vigilia dell’Epifania potremmo anche pensare di preparare questi secondi a base di pesce

Se non si sa che secondi fare a base di pesce, queste due ricette potrebbero essere molto indicate: semplici e veloci da fare.

Nelle 13 portate per la notte della Befana, potremmo pensare anche di cucinare alcuni secondi di pesce. Molte volte si evitano perché si pensa che siano molto complicati. In realtà esistono alcune ricette così semplici che viene ancora di più la voglia di consumare il pesce. Per questo motivo andremo a vedere alcuni esempi.

Ingredienti della seppia con piselli

Questa è una ricetta molto conosciuta e gli ingredienti che ci servono sono:

1 kg di seppie;

250 g di piselli;

200 ml di passata di pomodoro ;

; q.b. di prezzemolo, sale, olio, vino bianco;

bianco; ½ cipolla.

Per la vigilia dell’Epifania potremmo anche pensare di preparare 2 pietanze da urlo

Come prima cosa andiamo a tagliare la seppia ad anelli, una volta che è stata pulita. In una padella aggiungiamo l’olio, il prezzemolo e la cipolla. Questi ultimi tagliamoli a tocchetti sottili. Appena la cipolla si sarà imbrunita, buttiamo giù le seppie. Lasciamo cucinare qualche minuto e poi sfumiamo con il vino bianco. Ricordiamo di alzare la fiamma per far evaporare bene l’alcol. Successivamente aggiungiamo i piselli, la passata e copriamo con un coperchio. La cottura si aggira intorno ai 10 minuti.

Per rendere il tutto più cremoso potremmo anche frullare un po’ di piselli con il sughetto che si andrà a formare. Aggiungiamo sale e pepe, diamo un’ultima mescolata e togliamo dal fuoco. È bene servirla calda, con una bella fetta di pane per raccogliere dopo tutto il sugo.

Ingredienti del baccalà alla vicentina

Per una ricetta ancora più gustosa, utilizzando però il baccalà, possiamo pensare a questa:

1 kg di baccalà;

500 ml di latte ;

; 1 cipolla;

3 acciughe ;

; q.b. di sale, olio e prezzemolo.

Procedimento

Il primo passaggio da fare è quello di formare il soffritto. In una padella antiaderente, andiamo ad aggiungere l’olio, la cipolla, le acciughe e il prezzemolo. Non appena l’olio sarà caldo possiamo buttare il baccalà. Se si vuole rendere il pesce ancora più morbido, è possibile infarinarlo prima di metterlo in cottura. Dunque, lo mettiamo in padella e lasciamo cucinare. Il baccalà andrà a soffriggersi da entrambi i lati. A questo punto aggiungiamo il latte e alziamo la fiamma. Se abbiamo usato la farina si andrà ad addensare il latte, creando una cremina. Copriamo con un coperchio e lasciamo cucinare per circa 4 ore. La fiamma dovrà stare al minimo. Così facendo uscirà un secondo piatto davvero squisito.

Ovviamente si può anche ridurre la cottura a pochi minuti. Però più lo lasciamo in cottura e migliore sarà il risultato alla fine. Una volta che sarà cotto è bene servirlo ben caldo o al massimo tiepido. Freddo tenderà a perdere il suo sapore caratteristico. Si può accompagnare ad una verdura saltata in padella oppure una semplice insalata iceberg condita con glassa di aceto balsamico. Sono piatti sempre buoni da fare, ma in particolare per la vigilia dell’Epifania potremmo anche pensare di preparare queste deliziose ricette.