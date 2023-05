Miglior tagliaunghie per mani e piedi: come scegliere il prodotto giusto 

Un accessorio di cui hanno bisogno tutti è il tagliaunghie per mani e piedi, ma bisogna anche sapere come scegliere il miglior prodotto tra tutti quelli che sono disponibili ad oggi in commercio. Ecco un piccolo aiuto per fare proprio questo.

Il tagliaunghie, come ci dice il nome stesso, è un accessorio che ha la funzione di tagliare comodamente le nostre unghie, sia di mani che di piedi. Nessuno può farne a meno, perché, anche se esistono unghie lunghe da Guinnes world record, nella vita di tutti i giorni conviene averle curate il più possibile.

In vendita al giorno d’oggi ci sono tantissimi prodotti diversi per tagliare le unghie, ma qual è il miglior tagliaunghie per mani e piedi in circolazione? Forse sarebbe il caso di individuare quello che fa al caso nostro tra quelli disponibili e di maggiore qualità.

Per questo abbiamo cercato di mettere insieme una serie di informazioni sulle qualità dei prodotti, la loro efficienza e l’opinione di chi li ha utilizzati per cercare di capire qual è il migliore, ma anche quale conviene di più prendere basandosi sul suo costo.

Qualche informazione utile sulle unghie

In ambito scientifico le unghie sono considerate cornee dell’epidermide e sono presenti nella parte dorsale delle dita di mani e piedi. Sono composte da diverse parti come matrice, letto, lamina e pliche ungueali.

Normalmente, le unghie crescono da 0,1 a 1 mm al giorno. Tuttavia, non tutte le unghie crescono allo stesso modo. Quelle delle mani sono molto più veloci di quelle dei piedi. Nelle mani stesse ci sono delle differenze perché le unghie dei pollici crescono molto più rapidamente delle altre dita.

Ecco perché spesso si rende necessario tagliarle. Non solo per una questione di comodità quotidiana e per non iniziare a graffiare involontariamente se stessi e gli altri, ma anche per evitare problemi di salute.

Miglior tagliaunghie per mani e piedi: tutto quello che devi sapere

Ci sono molti prodotti diversi per uomo e per donna con caratteristiche diverse. Quando si deve comprare un tagliaunghie nuovo, si devono considerare diversi aspetti: la qualità, il materiale, le dimensioni, la marca e il prezzo.

In base a questo, ecco una piccola classifica dei tagliaunghie migliori per le mani:

VICTORINOX V8 UNISEX

CANDURE

ECLAT

Il primo è prodotto in Svizzera ed è il più venduto in assoluto perché resistente e comodo, con una piccola lima al suo interno. Il secondo si presenta in un set da 2 in una pratica custodia con lima integrata. Il terzo è adatto alle unghie molto spesse, non arrugginisce, è comodo e resistente.

Se prendiamo in considerazione, invece, i tagliaunghie migliori per i piedi, ecco quali sono i prodotti più usati:

ECLAT

FERYES

TRIM

Gli ultimi due sono tronchesini, molto comodi per agire sui piedi. Il prezzo varia dai 4 ai 13 euro in base al modello. Ovviamente, ci sono alcuni prodotti adatti sia alle mani che ai piedi.