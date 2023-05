Siamo alla sesta settimana consecutiva al termine della quale i livelli di chiusura sono quasi identici a quelli della precedente. Già settimana scorsa avevamo evidenziato come un pattern molto raro incombesse sulle quotazioni. Avevamo quantificato nel 3% la frequenza con la quale si era verificato nello storico a disposizione. Adesso, dopo un’altra settimana, possiamo dire che il Ftse Mib sta esplorando universi sconosciuti nell’ambito dei pattern grafici. Si è concretizzato, infatti, un nuovo pattern che in passato si è verificato solo nello 0,2% dei casi oppure, se si preferisce, era stato osservato una sola volta dal 2004 a oggi.

Quasi come se un unicorno fosse apparso a Piazza Affari. Cosa era successo nel caso precedente verificatosi nel 2019? Dopo un ritracciamento del 10% circa, le quotazioni sono partire per un rialzo di circa il 40%.

Il Ftse Mib sta esplorando universi sconosciuti nell’ambito dei pattern grafici: sarà rialzo o ribasso? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 19 maggio con una seduta che ha visto un rialzo dello 0,94% a quota 27.279. La settimana, invece, ha chiuso al rialzo dello 0,57%.

Time frame giornaliero

Anche questa settimana si è chiusa con un nulla di fatto.

Affinché, però, si possa andare al rialzo ancora una volta potrebbe essere decisiva la rottura della resistenza storica in area 27.800. Solo il superamento di questo livello, infatti, potrebbe sancire la definitiva svolta al rialzo.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una rottura del supporto in area 26.650.

Time frame settimanale

Per la quinta settimana consecutiva, la resistenza in area 27.350 sta reggendo alle pressioni rialziste. Potrebbe, quindi, accadere come in passato quando il mancato superamento della resistenza ha favorito un leggero ritracciamento prima della ripartenza.

Inoltre, si è formato un pattern che esprime indecisione e che si è verificato solo nello 0,2% delle settimane di Borsa aperta. Come scritto all’inizio di questo articolo, è apparso una sola volta ed è stato seguito da un breve ritracciamento prima di un rialzo di circa il 40%.

La situazione, quindi, è abbastanza incerta, ma un movimento direzionale si avvicina.

Letture consigliate

Col nuovo Gratta e Vinci da 2 euro il buongiorno non si vede solo dal mattino, ma anche tu fai questi errori che non fanno vincere?

Oroscopo di giugno 2023: soldi a palate per i Pesci e altri 2 segni zodiacali fortunatissimi