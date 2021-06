I prodotti per l’igiene e la cura della pelle dei nostri neonati sono ovviamente da scegliere con grande attenzione. Le creme a base di zinco o oli vegetali naturali come di mandorle dolci sono fra i favoriti.

Ad ogni modo i saponi neutri come quello di Marsiglia e semplicemente dell’acqua tiepida sono sempre validi per i lavaggi quotidiani.

L’acqua purificata come ingrediente per preparare una lozione dolce

Per prevedere dei rimedi fatti in casa possiamo munirci di un ingrediente base da tenere sempre a portata di mano. L’acqua di calce è una base perfetta per l’igiene dei bambini piccoli. Per la pulizia e cura della delicata pelle dei nostri bebè ecco un rimedio facilissimo per preparare una lozione dolce e alternativa con soli 2 ingredienti facili da trovare.

L’acqua di calce si può acquistare facilmente in farmacia o in negozi specializzati. Si potrà conservare la bottiglia a lungo, ma la preparazione dovrà essere utilizzata entro 15 giorni.

Prendiamo un flacone vuoto e misuriamo la quantità in ml. Dopodiché in un dosatore mischiamo l’acqua di calce e l’olio vegetale di oliva o di mandorle dolci in due quantità esatte 50-50.

Attenzione a non utilizzare più della dose indicata per l’acqua di calce e mixiamo bene i due liquidi, se necessario con l’uso di uno sbattitore. Altri oli come l’olio di mandorla di albicocca e di jojoba sono da considerare e anche l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale. Quello di lavanda e camomilla saranno perfetti per la nutrizione, per purificare e idratare le pelli delicate dei bambini.

Agitiamo bene la bottiglia prima dell’utilizzo e applichiamo con un piccolo dischetto in cotone. Teniamo la lozione lontano dal calore e dalla luce.