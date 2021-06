Purtroppo lo sappiamo bene, il cuoio, se lasciato all’umido, tende a riempirsi di muffa e a puzzare. Se dopo molto tempo, quindi, vogliamo utilizzare di nuovo una borsa o una giacca rischiamo di imbatterci in una brutta sorpresa. La pelle, infatti, finisce con l’avere un odore maleodorante. Per fortuna abbiamo a disposizione 3 semplici e geniali metodi per eliminare la puzza di muffa e di vecchio da borse e giacche di cuoio.

Il primo step

Il primo metodo è quello a prima vista più semplice che però non viene in mente a tutti. È anche il primo step nel processo di pulizia. Se però questo funziona, non avremo bisogno di fare altro. Spesso, infatti, i nostri capi in cuoio patiscono l’umido e gli spazi chiusi. Hanno quindi, in un certo senso, bisogno di respirare. Come prima cosa, dobbiamo però pulirli.

Per farlo possiamo passare un panno sulle superfici sporche o coperte di macchie e muffa. A questo punto possiamo lasciare l’oggetto all’aperto a prendere aria per qualche ora. È importante però che non piova! Se si tratta di borse è inoltre importante aprire tutte le cerniere e le tasche.

Un po’ di aceto

Il secondo metodo richiedere l’utilizzo di acqua e aceto bianco. Generalmente la pelle non dovrebbe macchiarsi usando questi ingredienti. Il consiglio però è di effettuare un passaggio di prova su un’area coperta del capo. In questo modo potremo scoprire se la pelle patisce l’utilizzo dell’aceto o no. Cosa dobbiamo però fare? Prima di tutto dobbiamo preparare una mistura di aceto bianco e acqua in parti uguali.

Dopodiché dobbiamo bagnare un panno e strizzarlo molto bene. A questo punto, dopo aver fatto la prova spiegata prima, possiamo passare delicatamente il panno sulla superficie dell’oggetto. L’aceto aiuterà a pulire ed eliminare i cattivi odori! Dopo questa operazione è consigliato lasciare riposare l’oggetto all’aria aperta.

Assorbire gli odori

Dei 3 semplici e geniali metodi per eliminare la puzza di muffa e di vecchio da borse e giacche di cuoio quest’ultimo è perfetto per gli oggetti di piccole dimensioni. Prima di tutto dovremo prendere dei fondi di caffè o del bicarbonato. Possiamo riporre questi ingredienti in una ciotolina o dentro un calzino che non usiamo più.

A questo punto mettiamo l’oggetto in cuoio insieme al calzino o alla ciotola dentro una sacchetto di plastica che chiuderemo molto bene. In alternativa possiamo usare un contenitore a chiusura ermetica. Il bicarbonato e il caffè sono infatti perfetti per assorbire i cattivi odori. Dopo 24 ore possiamo tirare fuori l’oggetto che ora puzzerà molto meno!