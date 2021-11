Perché le cose più buone sono spesso quelle che fanno più male? In tanti se lo chiedono, ma per nostra fortuna non è sempre così. Tutto dipende dai gusti personali, ma anche dagli ingredienti che si usano e dal modo in cui si cucinano e si mangiano. Abbiamo visto, per esempio, che dovremmo usare di più questo modo di cucinare perché aiuterebbe ad abbassare il colesterolo senza rinunciare al buon cibo.

Un ruolo importantissimo ce l’hanno anche gli ingredienti. Parlando di dolci, uno degli ingredienti più usati è il burro, che tuttavia, in determinati casi, potrebbe risultare non sempre adatto al regime alimentare da seguire, o deve essere assunto in quantità limitate. Ma c’è un’ottima alternativa che aiuterebbe anche la salute cardiovascolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Per la pasta frolla usiamo questo ingrediente molto sano che aiuterebbe la salute cardiovascolare

Un impasto per dolci friabile, gustoso e milleusi è la pasta frolla, utilissima per crostate, torte, biscotti e altre golosità.

Per prepararla servirebbe, tra gli altri ingredienti, anche il burro. Tuttavia, questo latticino, che possiede tante proprietà nutritive, è, però, anche una fonte di grassi saturi, che farebbero aumentare il livello di colesterolo cattivo nel sangue. Inoltre, potrebbe non essere mangiato per motivi legati ad allergie o intolleranze alimentari. Per questo motivo, potremmo non poterlo consumare affatto, o almeno in dosi non eccessive.

Un perfetto sostituto del burro, però, esiste. È addirittura sano e aiuterebbe la salute cardiovascolare. Si tratta dell’olio di mais.

Tra i condimenti più salutari, l’olio di mais contiene un livello inferiore di grassi saturi rispetto a quelli insaturi, importanti alleati per la salute cardiovascolare.

Inoltre, apporta un’elevata quantità di grassi polinsaturi, tra cui il grasso essenziale acido linoleico, appartenente alla famiglia degli omega 6.

Consumare olio di mais significa anche fare un pieno di vitamina E, dalle proprietà antiossidanti e anticoagulanti. Allora, per la pasta frolla usiamo questo ingrediente molto sano che aiuterebbe la salute cardiovascolare.

Come preparare la pasta frolla senza burro

Per circa mezzo chilo di pasta frolla, utile per esempio per preparare una crostata, servono:

280 grammi di farina; 100 grammi di zucchero; 80 grammi di olio di mais; 1 uovo e 1 tuorlo; scorza di limone quanto basta; 1 cucchiaino di lievito; 1 pizzico di sale.

Montare le uova con lo zucchero e il sale, poi aggiungere l’olio, la scorza di limone grattugiata, la farina e il lievito, continuando a mescolare. Quando il composto è omogeneo, impastarlo con le mani fino a formare una palla. Stendere l’impasto nella tortiera e praticare dei fori con una forchetta. Lasciare in forno a 180 gradi per 35 minuti.

Se si vuole preparare una crostata, prima di mettere in forno il composto, ricoprirlo a piacere con marmellata, nutella o crema pasticcera. Per esempio, basta questo ingrediente segreto per una crema pasticcera senza uova gustosa, veloce e corposa, su cui aggiungere poi uno strato di frutta.

Infine, ricordiamoci di conservare ogni ingrediente che rimane. Buttare via la crema pasticcera avanzata è un grave errore perché può trasformarsi in un dessert croccante al morso ma dal cuore morbido e dolce.