Talvolta cerchiamo di arredare e riscaldare casa con un’idea d’impatto. Qualcosa che ci trasmetta in concreto il senso del tepore e del caldo, magari in grado di fornire all’ambiente un tocco unico. Non disponiamo però, magari, di prese d’aria e canne fumarie, inoltre siamo abbasta pigri. Dunque non vogliamo stare a pensare troppo alla gestione della fonte di riscaldamento.

Dovremmo allora sapere che in commercio esistono soluzioni pensate appositamente per le nostre esigenze. Fornirsene potrebbe risolvere in un solo colpo un problema di arredamento e uno metodico legato alla possibilità di accensione automatica. Non solo per riscaldare questi camini elettrici che sono facili da trasportare e si accendono solo a certe temperature.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una presa e un materiale leggero

I camini elettrici rappresentano sistemi concettualmente molto semplici di riscaldamento. Sono però dotati di un forte valore estetico e simbolico. Per il funzionamento infatti hanno bisogno semplicemente di una presa della corrente che farà azionare l’attività riscaldante. A questa però si aggiunge il design di un camino senza i costi di installazione. La fiamma viene rappresentata in maniera grafica, è vero, ma sarà possibile godere dell’effetto avvolgente del calore in una stanza che dedichiamo al relax. Esistono ovviamente varie tipologie di camino. Quello da parete o da pavimento, ed esempio. Spesso questi ultimi sono realizzati in un materiale chiamato MDF, una fibra a media densità e derivata dal legno.

Questa è piuttosto leggera, così da renderne possibile lo spostamento. Esiste in commercio addirittura il cosiddetto braciere elettrico. La struttura leggera ed essenziale lo fa sembrare simile ad un vero e proprio contenitore di bracieri ardenti, con tanto di effetto dell’incandescenza tipico. In questo caso, possiamo appoggiare il braciere elettrico anche su un tavolino. Immaginiamoci il piacere di giocare una partita di scacchi o di carte con amici e parenti accanto a un braciere elettrico che ci dona calore. La potenza di questi strumenti si aggira normalmente attorno ai 1500/2000 Watt.

Non solo per riscaldare questi camini elettrici che sono facili da trasportare e si accendono solo a certe temperature

C’è un ulteriore aspetto per cui dovremmo considerare questi comodi strumenti. Il sistema elettrico consente infatti il funzionamento tramite termostato. È possibile cioè condizionare il funzionamento del camino o braciere elettrico alla temperatura percepita in casa. Questa soluzione è particolarmente adatta per quelle stanze o ambienti che utilizziamo raramente, o che magari non sono fornite di impianto di riscaldamento. Oppure ancora per chi non vuole far altro che accendere la televisione e rilassarsi in un ambiente confortevole senza dover pensare ad altro.

Ecco allora che la tecnologia ci fornisce un valido aiuto per risolvere i nostri problemi ed evitare tutti quei fastidiosi e dannosi inconvenienti che potrebbero capitare quando utilizziamo il camino a legna.