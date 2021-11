Chi ha un viso leggermente più tondo, con le guance piene o delle mascelle più pronunciate, generalmente cerca di minimizzare l’impressione di pienezza. Per riuscirci, una delle tecniche più comuni è quella del conturing, usando cioè il fondotinta per mettere in ombra i lati del viso. Lo stesso effetto però possiamo ottenerlo anche senza trucco.

Per avere un viso più magro e bello scegliamo questi tagli pratici ed eleganti come le star. Infatti, osservare le celebrità con un viso pieno ci dà un’idea molto chiara delle acconciature e tagli più adatti ad affinare questa parte del corpo.

Ci sono diversi tagli che si adattano perfettamente a guance piene e mascelle importanti. Tutte hanno in comune soprattutto due fattori, entrambi con lo stesso obiettivo. Infatti, servono dei tagli che volumizzino la parte superiore della testa o I capelli al di sotto del mento. In questo modo l’effetto ottico sarà quello di allungamento del viso, senza andare ad allargarlo. Otterremo invece l’effetto contrario applicando volume ai lati della testa. Per questo, sono da preferirsi i tagli scalati, non simmetrici e senza frangia.

Un esempio perfetto è il long bob scalato. I capelli arrivano leggermente sopra le spalle, con le lunghezze scalate, evitando però di esagerare per non creare l’effetto fungo. Con questo stile si sposa perfettamente un effetto spettinato che dà movimento e nasconde i dettagli del viso che ci sono meno graditi. Chiaramente, per evitare di allargare il viso, questo taglio è più indicato per chi ha capelli lisci o mossi.

Anche chi ha i capelli ricci invece, può optare per un taglio lungo o extra corto. Si tratta quindi di due opzioni adatte a tutte. I principi sono gli stessi del long bob, prediligendo quindi un taglio scalato e volume solo sotto il mento. In più, sarebbe meglio posizionare la linea di ripartizione dei capelli leggermente spostata dal centro. In questo caso, possiamo anche giocare di più con le acconciature, provando una coda alta e creando volume nella parte alta della testa. Questo piccolo trucchetto riuscirà a rendere il viso più sottile. Un altro vantaggio è quello che in questo modo si scopre anche il collo, rendendolo immediatamente più slanciato.

Sì ai look corti anche per un volto rotondo

Arriviamo così ai tagli corti, che spesso vengono considerati dei tabù per chi ha un viso più rotondo. In realtà ci sono diverse star che li sfoggiano, come Meryl Streep e Jennifer Lawrence. Infatti, in questo modo il collo rimane completamente scoperto e i capelli ai lati della testa sono talmente corti da non aggiungere volume. Il vero trucco però sta tutto nel ciuffo. Infatti, un ciuffo laterale importante e pieno di volume riesce a distrarre dalla pienezza del viso allungandone il profilo.

Per quanto riguarda la tonalità dei capelli invece, avremo un viso più snello e giovane grazie a questa colorazione naturale ma alla moda a 20 come a 50 anni.