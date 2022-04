Per la gita del 25 aprile o della domenica ecco gli outfit giovanili anche a 40, 50 e 60 anni

La bella stagione invita proprio a uscire di casa. Il ponte del 25 aprile è alle porte. Molti lettori si stanno di certo organizzando per un’uscita, la classica gita fuori porta, approfittando del fatto che la festività quest’anno capita di lunedì. Le signore, in particolare, vorranno qualche idea per degli outfit comodi ma eleganti. Anche alle belle età di 40, 50 e 60 anni si può essere giovanili senza rinunciare a nulla. Per la gita del 25 aprile o della domenica, una passeggiata in una città d’arte o altro ancora, ecco alcune interessanti proposte di vestiario griffato e non per non sfigurare mai. Il primo consiglio è comparso sulle passerelle di Luisa Spagnoli ed è ideale per una gita in campagna. Cappello in paglia intrecciata con camicia a maniche lunghe dalla stampa maculata, marrone su sfondo bianco. A questo si abbinano dei bermuda color terra bruciata con coulisse in vita e pinces. La borsa a mano è in ecopelle color ocra con frange. Infine le scarpe sono un bel sandalo con tacco alto e chiusura alla schiava dai lacci sottili.

La seconda proposta di outfit ha invece sfilato per Giorgio Armani ed è pensato per una passeggiata tra musei nelle città d’arte. Top monospalla azzurro con ruches e incrocio sul seno. Pantaloni rossi con piega e tre bottoni dorati sulle tasche. Décolleté multicolore con tacco a spillo e nodo alla caviglia come scarpa. Per gli accessori, orecchini verde mela con strass e pochette bianca con stampa floreale.

La terza proposta è l’ideale per una gita al lago e si è vista sulle passerelle di Elisabetta Franchi. Longdress in denim blu senza spalline con gonna ampia. Ai piedi, infradito con base a stampa floreale e incrocio superiore. In capo, il modello ideale di cappello è uno marrone idrorepellente alla pescatora. Come accessori si sceglierà una cintura in pelle, con chiusura ad aeroplano dorato, e una borsa a mano in ecopelle.

Infine, la quarta e ultima idea outfit è perfetta per una domenica al mare ed è ispirata alle collezioni di Etro. Qui si sceglierà un top monospalla in cotone nero, da abbinare a una gonna con stampa floreale su base nera e spacco laterale. Ai piedi un sandalo rasoterra nero con borchie. Gli accessori saranno degli orecchini pendenti effetto ottone con cerchio e lamelle a cascata. Cintura in pelle dalla finitura effetto bronzo lucido, con logo nero a contrasto.

