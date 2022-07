Se i nostri bambini potessero scegliere gite e ferie, le mete probabilmente sarebbero sempre quelle. Dal mare al parco acquatico, dalla piscina al parco divertimenti. Se proponiamo loro qualche gita alternativa, forse potrebbe andare loro bene un qualche castello. Sicuramente se gli proponiamo addirittura un antico castello con i fantasmi potrebbero anche accettare l’idea. Ma oltre alle solite mete marine e lacustri stanno andando alla grande anche le gite nei parchi naturali. Piacciono infatti a grandi e piccini cascate e fiumiciattoli, torrenti e arrampicate, magari con la prospettiva di vedere animali inconsueti e allo stato brado. La proposta odierna della nostra Redazione è proprio all’insegna della gita in mezzo alla natura. Per ossigenare i polmoni, liberare la mente dallo stress e passare una giornata diversa dal solito.

Una straordinaria scenografia

Per la gioia dei nostri bambini e in un paesaggio silente finalmente la meta che potrebbe appassionare davvero tutta la famiglia, per un’esperienza davvero indimenticabile. Siamo a Carpinone, in provincia di Isernia, nel cuore del Molise. Qualcuno potrebbe conoscere questo antico e meraviglioso borgo medievale, che però sta aumentando la sua fama grazie alle cascate. In una scenografia verdeggiante e lussureggiante, il visitatore potrà ammirare 3 bellissime cascate. Non difficili da raggiungere, attraverso comodi sentieri che partono proprio dal centro del borgo. Sanno di antica tradizione le indicazioni scolpite nel legno e che ci ricordano quelle gite coi boyscout che facevamo tanti anni fa. Poco prima di arrivare alle cascate vere e proprie, affronteremo dei boschi e delle radure che sembrano uscire letteralmente da una fiaba di Andersen.

Per la gioia dei nostri bambini e in un paesaggio silente tra natura e cascate questa gita sarà una delle sorprese dell’estate

Per il visitatore che deciderà di affrontare questa gita, la sorpresa sarà comunque doppia. Perché oltre alle già citate e meravigliose cascate, non è assolutamente da perdere il borgo storico. Racchiuso addirittura in una doppia cinta muraria, Carpinone conobbe un periodo molto florido all’epoca longobarda e normanna. Bellissima la parte del castello che guarda la vallata, posandosi sullo sperone di roccia. Nonostante varie distruzioni, il castello è ancora oggi visitabile in parte, insieme a delle chiese molto interessanti e a tutto il suo centro storico.

