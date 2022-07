Molte persone sono già in ferie, mentre tanti altri dovranno attendere ancora qualche settimana. Dopo mesi e mesi di restrizioni, tornare a viaggiare ci sembra davvero un sogno. Ogni anno proprio in questo periodo arriva il momento di scegliere la destinazione per il nostro viaggio estivo. C’è chi preferisce cambiare meta e chi invece vuole scoprire luoghi nuovi. La pandemia ci ha permesso di riscoprire le bellezze italiane che sono davvero numerose e stupende. Oggi vogliamo parlare di un luogo bellissimo che si trova nel sud Italia ed è l’ideale per chi vuole ammirare spiagge splendide e panorami incredibili.

Un borgo dalle infinite bellezze

Nel cuore del Cilento, in provincia di Salerno c’è Castellabate. Qui ogni anno arrivano turisti da tutto il Mondo per vedere i numerosi punti di interesse che la caratterizzano. Non dovremo stupirci scoprendo che il centro storico di Castellabate è Patrimonio Unesco, poiché è davvero unico ed autentico. All’ingresso del borgo troviamo il Castello dell’Abate. Questo edificio risalente al XII secolo fu costruito a scopo difensivo. Le mura interne e le 4 torri proteggevano il borgo di Castellabate. Il suo aspetto è tipicamente medievale fatto di numerose stradine che si intrecciano, intervallate da scalinate ripide che regalano scorci favolosi.

Vicino a Napoli c’è un borgo medievale dalle spiagge dorate e un belvedere da sogno in cui mangiare bene e spendere pochissimo

Chi ama i paesaggi suggestivi deve assolutamente recarsi al Belvedere San Costabile. Questa terrazza panoramica sospesa sul mare ci regala una vista mozzafiato sul golfo e sui borghi circostanti. Qui il blu del mare si fonde con l’azzurro del cielo e a fare da cornice troveremo moltissimi pini di Aleppo. Guardando a destra vedremo la Costiera Amalfitana e il Golfo di Salerno, mentre sulla sinistra il Cilento.

Da non perdere c’è anche Piazza 10 Ottobre 1123. Definita anche il Salotto di Castellabate, questo luogo è perfetto per rilassarsi e godere di una vista privilegiata sul borgo. Qui si alternano diversi locali panoramici ideali per concedersi una pausa rilassante.

Le spiagge più belle

Chi sceglie Castellabate lo fa anche per le sue spiagge bellissime. La spiaggia del Pozzillo è una striscia di sabbia soffice e chiara. Ben attrezzata e curata, questa spiaggia è ideale per chi si reca in vacanza con la famiglia. Per vivere un momento indimenticabile, consigliamo di intrattenersi qui fino al tramonto.

La spiaggia del Lago è una delle più estese e negli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti per la qualità del mare. Fondali bassi e sabbiosi e un mare trasparente rendono questa una delle spiagge più amate dai turisti.

Infine, c’è la spiaggia di Marina Piccola che si trova a Santa Maria di Castellabate. Chi sceglie questa spiaggia può rilassarsi a pochi passi dal centro storico circondati da un paesaggio a dir poco meraviglioso.

Perché scegliere Castellabate

Vicino a Napoli c’è un borgo medievale stupendo in cui potremo risparmiare e mangiare divinamente specialità di mare e di terra. Qui troveremo eccellenze gastronomiche come la mozzarella di bufala, il carciofo bianco di Paestum, ma anche la parmigiana cilentana e le alici marinate.

Scegliendo Castellabate per le vacanze potremo trovare strutture e appartamenti a partire da circa 70 euro per notte anche vicino al mare.

