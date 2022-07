Il cellulare è ormai parte della nostra vita. Tanto che si è calcolato, in media, che in un mese lo usiamo circa 77 ore. Essendo un calcolo medio, molti di noi lo usano ancora di più, dedicando allo smartphone anche più di 3 ore ogni giorno.

Basta prendere una metropolitana o un mezzo pubblico per vedere come è cambiata la società. Una volta, viaggiavano tutti con il quotidiano in mano, immersi nella lettura. Oggi, 9 su 10 interagiscono con il cellulare, assorti e incuranti di quello che accade attorno a loro. Anche perché esiste un modo per comprare cellulari di alta qualità a basso prezzo.

Sono tante le applicazioni che ci consumano la durata della batteria

Proprio questo uso spropositato del nostro smartphone lo porta presto a scaricarsi. Infatti, spesso ci scarichiamo anche delle intere stagioni di serie tv, che guardiamo tra uno spostamento e l’altro. O quando siamo a letto. Il che comporta un consumo non indifferente, anche se, in realtà, le app di messaggistica e chat non sono da meno, essendo perennemente collegate.

Tutto ciò ci obbliga, spesso, ad avere il cellulare sotto carica, almeno una volta al giorno. Operazione che ci fa sorgere alcune domande sul modo di farlo correttamente. Ad esempio, ecco cosa rischiamo se si stacca il telefono prima del 100%, cosa che, a volte, siamo costretti a fare per via del tempo a disposizione.

La convinzione di molti è che si debba lasciare la batteria sotto carica fino a quando raggiunge la percentuale massima, perché, altrimenti, si rovina. In realtà, non è più così. Le moderne batterie agli ioni di litio, infatti, sono strutturate in modo tale che se dovessimo interrompere prematuramente la carica non accadrebbe nulla.

Ecco cosa rischiamo se si stacca il telefono prima del 100% di carica e se ricarichiamo la batteria col cellulare acceso o spento

La risposta al nostro quesito è quindi “niente”. Possiamo staccare la carica quando vogliamo.

U ulteriore dubbio che abbiamo è se sia meglio ricaricare il telefono lasciandolo acceso o spento. Quale dei due modi è più pericoloso per la batteria? Anche in questo caso, proprio per il tipo di batterie moderne, è indifferente. Spento o acceso, non cambia il risultato per la nostra batteria.

Il vero nemico delle batterie di un cellulare è la temperatura. Quella della batteria non deve mai superare i 35-38°. L’ideale, quindi, è lasciarlo, soprattutto di notte, su una superficie che, ora che fa caldo, sia la più fresca possibile. Mai lasciarlo sopra le coperte o nel cassetto, perché, magari, siamo infastiditi dalla lucina.

