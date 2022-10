Per la cura della pelle non dovremmo mai stratificare ingredienti incompatibili

Nel titolo abbiamo fatto cenno agli ingredienti incompatibili di diversi prodotti o cosmetici per il viso. Ad esempio potremmo, senza saperlo utilizzare una crema viso incompatibile con il tonico perché sono a base del medesimo principio attivo. Vediamo dunque gli errori che potremmo compiere quando stendiamo i diversi prodotti di skincare sul viso.

Per la cura della pelle non dovremmo mai stratificare cosmetici con lo stesso principio attivo

Soprattutto se siamo soliti usare molti cosmetici per il viso come nella skincare coreana, dobbiamo badare all’indice INCi dei componenti. È questo il caso in cui la regola 1+1 non fa 2 ossia applicando due prodotti con il medesimo principio attivo non otteniamo il raddoppio degli effetti. Anzi, potremmo imbatterci in irritazioni cutanee come nel caso in cui si usino due prodotti a base di reticolo. Meglio evitare di usare, ad esempio, siero e crema viso al retinolo perché correremmo il rischio di ustionarci. È noto, infatti che il retinolo rende la cute fotosensibile e due prodotti con il medesimo principio attivo eleverebbero il rischio all’esposizione al sole.

Lo stesso dicasi per prodotti a base di acidi AHA, che sono più comuni di quanto crediamo. Ad esempio se applichiamo un tonico all’acido glicolico, meglio non spalmarvi sopra una crema con il medesimo ingrediente. Questo vale anche per cosmetici con AHA (acidi alfa-idrossiacidi) di diverso tipo come ad es :

acido mandelico;

acido lattico;

acido malico;

acido glicolico.

Come scegliere i più adatti per la skincare

Abbiamo già accennato al retinolo. Secondo gran parte dei dermatologi, prodotti a base di retinoidi, ovvero derivati dalla vitamina A, non andrebbero uniti con prodotti a base di:

acidi BHA o beta-idrossiacidi fra cui l’acido salicilico, molto usato nella lotta all’acne;

acidi AHA di cui abbiamo già parlato;

vitamina C, antiossidante molto utilizzata nei prodotti antiage.

Infatti i primi (AHA e BHA) svolgono un’azione esfoliante come i retinoidi e questo porterebbe a desquamazione o pelle estremamente secca.

Sarebbe invece un problema di pH alla base del contrasto fra prodotti a base di vitamina C e retinoidi. La vitamina C non è fotosensibilizzante come i retinoidi però agisce meglio in ambiente acido ed è sensibile alle variazioni di pH. I retinoidi potrebbero alterare il pH e ciò porterebbe ad annullare l’azione reciproca. La comunità scientifica pare aver assunto queste linee di massima anche se ancora non sono stati condotti studi scientifici a riguardo.

Come applicare i prodotti per la Skincare?

La regola generale suggerisce che i prodotti a base di Vitamina C, potrebbero essere applicati di giorno dato che non rendono la pelle più sensibile al sole.

Gli acidi AHA o i retinoidi potrebbero, invece, essere applicati la sera.

Ecco perché per la cura della pelle non dovremmo applicare prodotti con ingredienti che potrebbero essere contrastanti. Se troviamo questi componenti, invece, in associazione nella formulazione di unico prodotto, potremmo andare sul sicuro. In questo caso l’associazione dei due principi attivi è stata realizzata nelle giuste dosi, da personale specializzato e clinicamente testata.

