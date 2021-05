Sono i fiori più gettonati, colorati e amati per decorare giardini e balconi di casa. I gerani regalano un vero tripudio di colori vivaci e intensi.

Scientificamente, quello che comunemente chiamiamo geranio è in realtà un insieme di piante del genere Pelargonium, appartenenti alla famiglia delle Geraniacee. Importate in Europa dal Sud Africa, le piante di geranio, attualmente, sono disponibili in tante varietà differenti. Questi vegetali sono semplici da coltivare e davvero graziosi per rendere unici gli ambienti interni ma soprattutto esterni delle abitazioni.

Per sfoggiare piante sempre rigogliose, sono molti i consigli che gli esperti dispensano quotidianamente. Anche il team di ProiezionidiBorsa ne ha parlato molto. Ad esempio, in “Mai più gerani sbiaditi con l’incredibile trucco per ravvivare i colori e avere un balcone talmente brillante da fare invidia”, sono svelati alcuni consigli utili e pratici. Per leggerli, cliccare qui.

In questo spazio, invece, la Redazione vuole mostrare come migliorare visibilmente i gerani e renderli subito più forti e brillanti con 2 trucchi facili, veloci ed economici che stanno spopolando.

Fertilizzanti naturali e fatti in casa

Sul web sono molteplici i video e i tutorial che propongono questi due ingredienti molto comuni per creare dei fertilizzanti fai da te che promettono davvero effetti miracolosi. Vediamoli insieme.

Il primo trucchetto prevede l’utilizzo della buccia di una banana. Per rendere efficace il trucchetto, bisogna far seccare in forno le bucce. Tritarle e aggiungerle al terriccio, almeno 1 volta ogni 2 settimane.

L’altro trucchetto che sta spopolando nell’ultimo periodo è quello che vede l’utilizzo del lievito di birra. Quest’ultimo, infatti, contiene molte vitamine e sali minerali preziosi che sembrano essere molto apprezzati dalla pianta di geranio.

Basterà far sciogliere un paio di cucchiaini di lievito di birra in circa dieci litri d’acqua. Mescolare e usare la soluzione per annaffiare le piante. In breve tempo, si potrà migliorare visibilmente i gerani e renderli subito più forti e brillanti con 2 trucchi facili, veloci ed economici che stanno spopolando.