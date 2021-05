Arriva dalle fantastiche strade della tecnica l’occhiale magico che vede e racconta il mondo rendendo possibile la bellezza e l’autonomia. Una meravigliosa scoperta tecnologica per i non vedenti con l’occhiale che può riconoscere i volti e ci racconta il mondo.

Tutto ciò che si chiama solitamente futuro è una cosa fantastica. Si pensi alla tecnica e a tutti i progressi che regala ogni giorno al Mondo. Macchine che vengono costruite appositamente per risolvere un problema di salute. Interventi che vengono fatti con i robot evitando le vecchie operazioni di un tempo. La nuova entusiasmante scoperta riguarda questi occhiali intelligenti per i non vedenti.

Gli occhiali magici

Questi occhiali appositamente studiati per i non vedenti sono davvero un punto di svolta. Sono in grado di restituire la possibilità di muoversi in completa autonomia.

I telefoni

Senz’altro un aiuto nel tempo li hanno dati gli smartphone ma senza risolvere problemi importanti come l’autonomia. Rilasciati in sette mercati internazionali, incluso il Regno Unito e gli Stati uniti. Progettati unicamente per chi vede pochissimo o ha addirittura perso la vista.

Come elabora le informazioni

Questo dispositivo può fornire descrizioni di scene audio. Segnala la presenza di un albero o la presenza di una panchina nel parco. Si può fare in modo di inserire nel dispositivo, il vasto elenco di amici e parenti. Questo permetterà, infatti, di annunciare al non vedente l’arrivo di quella determinata persona. Il dispositivo ne riconosce il volto. Inoltre, riconosce gli oggetti e li descrive al proprietario.

La felicità per una vita nuova

Non si può neanche immaginare quanto sia bello ripopolare un mondo ascoltando il racconto in continuazione di quello che accade attorno a noi.

Esteticamente un bellissimo occhiale dotato da un lato di una telecamera. Questi incredibili occhiali trasmettono informazioni a chi li indossa tramite output vocale.

Si è visto che è in grado di rivoluzionare proprio nei dettagli la vita di un non vedente. Questo comporta che chiunque può vedere il mondo attraverso un’applicazione amica. Con il compito di spiegare cosa sta accadendo attorno a noi. Non c’è dubbio, una grande libertà. Grande felicità nel riappropriarsi di una vita il più autonoma possibile.