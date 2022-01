Anno nuovo, vita nuova? Forse per alcuni, per altri invece tutto resta uguale. Certo, uno spera sempre in un futuro migliore, ma al momento quello che possiamo fare per stravolgerci la vita è un nuovo taglio di capelli. E quindi teniamoci pronte perché per il 2022 torna di moda questo taglio di capelli donna che in molte amano. Richiestissimo nei saloni di bellezza e pronto a spopolare sulle chiome fluenti delle persone in città.

Con il nuovo anno è importante anche cambiare il look. In questo periodo ci sono i saldi e quindi non possiamo assolutamente tirarci indietro. È arrivato finalmente il momento per acquistare quei capi tanto desiderati a metà prezzo. Quindi partono i saldi ed ecco le borse da donna di marca sotto i 300 euro. O ancora le 5 sciarpe donna morbide e alla moda da comprare durante questi saldi invernali. Ma le cose da comprare sarebbero infinite. Anche perché spesso i saldi non sono solo sui vestiti, ma ad esempio anche sul design, quindi oggetti d’arredo e per la casa. Non resta che accaparrarsi lo sconto più conveniente. Ma, oltre ai saldi, pensiamo anche al nostro taglio di capelli.

Per il 2022 torna di moda questo taglio di capelli donna che in molte amano

Per questo nuovo anno allora puntiamo su un taglio di capelli, che già moltissime persone stanno indossando e amando. Un taglio di capelli che trae ispirazione dagli anni ‘70 e che al tempo era tanto amato da Jane Birkin e Jean Shrimpton. Se da una parte i capi d’abbigliamento prendono spunto dal passato, così fa anche il taglio di capelli.

Stiamo parlando della frangia a collo di bottiglia. Una frangetta che spopolava veramente negli anni ‘70. Oggi torna in grande stile. Il taglio originale dovrebbe creare una C sulla fronte. Leggermente più corta nella zona di mezzo che va ad allungarsi ai lati. Questa frangia però si allunga fino agli zigomi e termina dove orecchie e guance si toccano. Senza fare riferimenti troppo anni ‘70, Dakota Johnson protagonista dei film Cinquanta sfumature di grigio porta da tempo questo taglio. Un taglio perfetto veramente per ogni tipo di donna. Anche per chi non ha mai portato la frangetta. Soprattutto perché è una frangia che cade morbida sul viso e lo addolcisce. Non è la frangetta para sulla fronte tagliata con il righello. Quindi provare non costa nulla.

