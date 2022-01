Gennaio, oltre ad essere l’inizio del nuovo anno, è anche la stagione dei grandi saldi. Ma non fanno i saldi solo i marchi del fast fashion, li fanno anche i grandi brand della moda. E quindi potrebbe essere una possibilità per avere a casa una borsa firmata senza spendere una vera fortuna. Così partono i saldi ed ecco le borse da donna di marca sotto i 300 euro dal tocco classico ed elegante.

Borse che vanno bene per la sera come per il giorno. Borse elegantissime da usare anche in occasioni importanti come cene di lavoro o matrimoni. E borse che possiamo abbinare a questi maglioni donna invernali eleganti e colorati che daranno gioia al 2022. Certo, non pensiamo di poter trovare borse di Prada, Louis Vuitton o Gucci, perché i prezzi di queste borse girano attorno a cifre completamente diverse anche se in saldo.

Però la moda, anche di lusso, non è fatta solo dei soliti brand inaccessibili. Ma ci sono anche brand di moda con prodotti di ottima qualità che restano più accessibili. Dove qualità e prezzo riescono a trovare un giusto equilibrio.

Partono i saldi ed ecco le borse da donna di marca sotto i 300 euro

Dato che è gennaio e sono iniziati i saldi, è arrivato il momento di vedere qualche borsa alla moda sotto i 300 euro. Ovviamente sono tutte borse scontate, quindi il prezzo è inferiore a quello solito, motivo per cui saranno a questo prezzo per poco tempo.

Dal tocco veramente elegante è la clutch con bordi arrotondati di Vanina. Questa presenta un manico con perline color oro e una chiusura superiore con zip. Prezzo al pubblico 230 euro, scontata 161 euro. Perfetta per un look da giorno e per quello serale è la borsa a spalla di Manu Atelier. Borsa dal design a pannelli, con logo in color oro e realizzata in pelle di vitello. Prezzo originale 359 euro, in saldo 251 euro.

Dal design moderno e che va molto di moda è la clutch di Nanushka. Una borsa a sacchetto super di tendenza perfetta per una passeggiata in centro oppure per una serata elegante tra amiche. Prezzo originale 345 euro, scontata 276 euro. Iconica è la borsa Shutter a tracolla di Marc Jacobs in pelle di vitello. Modello storico con la zip color oro, la nappina che pende e placca frontale con logo. Prezzo al pubblico 375 euro, scontata 225 euro.

Infine abbiamo la borsa in pelle trapuntata di Rebecca Minkoff con dettagli color argento, chiusura a clip e pattina nella parte superiore. Prezzo originale 462 euro, scontata 231 euro.

Ovviamente, questi sono solo alcuni dei modelli presenti sul mercato. Ci sono tanti altri prodotti di altri brand di moda, che sono di ottima qualità e che con i saldi sono più accessibili. Motivo per cui consigliamo di approfittare di questo momento.

