La stagione dei saldi è ufficialmente iniziata. E quindi grandi sconti online e in negozio. Secondo Confesercenti, 4 italiani su 10 faranno shopping con un budget medio tra i 120 e i 150 euro. Secondo Confcommercio, il giro d’affari sarà di 4,2 miliardi di euro in crescita di 300 milioni rispetto al 2020. In calo rispetto al periodo pre Covid secondo il Codacons. Una crescita che certamente non può essere ignorata. Il periodo dei saldi è sicuramente un’ottima occasione per comprare quel capo tanto desiderato, ma troppo costoso. Ecco le 5 sciarpe donna morbide e alla moda da comprare durante questi saldi invernali. Sciarpe che possiamo abbinare a queste borse firmate sotto i 300 euro da comprare in saldo.

Avere la sciarpa giusta cambia veramente il look. Per non parlare poi del materiale che scegliamo di indossare sul collo. La sensazione sarà completamente diversa. Ci sono quelle piccole e anche quelle maxi, perfette quando fa veramente freddo perché possiamo usarle come coperta. Ma vediamo quali sono un pochino quelle più di tendenza, belle e morbide che possiamo trovare online in saldo.

Le 5 sciarpe donna morbide e alla moda da comprare durante questi saldi invernali

Vediamo allora 5 sciarpe che possiamo acquistare online scontate. Dalla morbidezza e dalla palette dai colori delicati, la sciarpa Missoni è uno degli accessori invernali must have. Completamente Made in Italy, in 100% pura lana lavorata a punto legaccio, la sciarpa ha un design a righe color-block, iconico del marchio.

Dal comfort unico è la sciarpa di Stand Studio. Una sciarpa con intreccio frontale, realizzata in morbido misto lana e rifinito con una pelliccia sintetica.

Colori pop, stampa animalier, design super contemporaneo è la sciarpa di BY FAR. Questa, realizzata in un candido mix di alpaca e lana merino e rifinita con il logo rosso BF, presenta una stampa zebrata in blu e bianco. Perfetta per dei look da giorno divertenti e iconic.

Dal tocco super elegante, perfetto per situazioni serali, è la sciarpa corta di Dries Van Noten. La sciarpa, in morbido velluto, è stampata con uno dei motivi iconici e amatissimi dal designer belga: le rose rosse. Perfetta veramente per essere abbinata a dei vestiti lunghi da sera.

Super rappresentativa del brand è la sciarpa in misto lana con un mix di stampe paisley, leopardate e geometriche di Etro. Perfetta da usare per un look da giorno, che gioca sui colori caldi della terra. Ma possiamo abbinarla anche a look serali più classici, che possiamo spezzare grazie ai motivi della sciarpa.

Ovviamente, questi sono solo alcuni dei tanti modelli presenti sul mercato. La scelta è veramente ampia. Non resta che decidere quale sciarpa faccia al caso nostro.

