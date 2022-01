Come ogni nuovo anno, anche questo 2022 si aprirà con la stagione del saldi. E quindi non possiamo assolutamente mancare al nostro appuntamento con i grandi marchi scontati. Ecco i maglioni donna invernali eleganti e colorati che daranno gioia al 2022. Dai colori neo, le fantasie pop, cozy e dalle silhouette avvolgenti e non, vediamo quali sono i maglioni su cui puntare.

Occhio al tessuto, infatti cerchiamo di acquistare prodotti di ottima qualità. In questo modo rimarranno per sempre nel nostro armadio. E chissà magari un domani anche i nostri nipoti potranno usarli. Un po’ come facciamo spesso noi con i capi dei nostri nonni. Capi che nel tempo impariamo ad apprezzare perché unici, comodi, ma soprattutto realizzati con ottimi materiali.

Vediamo allora quali sono i maglioni che spopoleranno in questo nuovo anno. Maglioni appunto realizzati da mani esperti, con filati eccellenti e dal design unico.

Stella McCartney propone un cardigan che fa parte dell’ultima collezione ispirata ai Beatles. È lavorato a maglia intarsiata di cotone dai colori super pop. Ha un fit rilassato con maniche a palloncino.

Acne Studios, invece, lancia un nuovo maglione che fa parte del quinto lancio della collezione “Repurposed”. Collezione che utilizza tessuti di scarto per produrre pezzi completamente nuovi. Questo maglione presenta una silhouette cut e corta, ed è lavorato a maglia con un effetto patchwork.

Il maglione di Clements Ribeiro presenta invece una scollatura a V, delineata da strisce a contrasto, ed è realizzato in morbido cashmere. Sempre in cashmere è il maglione colorato di Khaite. Realizzato con finiture a coste che traggono ispirazione dai modelli da pescatore, ha una silhouette baggy con spalle cadenti e maniche morbide.

Una vera esplosione di colori è il maglione di AGR, che trova ispirazione dalle ricche fotografie di Martin Parr ma anche dalle bancarelle del mercato nell’East London. Un maglione a righe lavorato a jacquard in lana mohair. Realizzato in Italia è il maglione di Chloé. Un morbido mix di cashmere, lana e alpaca, dalla silhouette sottile, classico girocollo e maniche a zampa di elefante.

Ecco allora alcune proposte fashion da indossare nel 2022 per iniziare l’anno nuovo con gioia e felicità anche sugli abiti che indossiamo. Diciamo, quindi, basta a colori cupi come nero e blu scuro, preferiamo invece tonalità vive e allegre. E ovviamente anche fantasie super pop.

