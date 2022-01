L’utilizzo della bicicletta è sempre meno frequente con l’arrivo dell’inverno. Ciononostante, i pochi temerari che sfidano le intemperie riescono ad organizzarsi, attrezzandosi con k-way, guanti e scarponcini pur di non rinunciare al senso di libertà di una camminata sulle due ruote. E, a volte, dopo un giorno di neve l’atmosfera porta con sé un po’ di magia e brio, così la tentazione di un giro in bici bussa forte. Ma come fare? Ecco svelato come poter usare la bicicletta in sicurezza anche con la neve o sul ghiaccio grazie ad un semplicissimo trucchetto.

Le piccole attenzioni da adottare

Non sono mai abbastanza i consigli utili per evitare incidenti e cadute pericolose se si guida la bicicletta quando nevica. Innanzitutto è bene riconoscere i punti di percorso migliori. La neve fresca o anche bagnata con temperature non troppo rigide può essere efficacemente affrontata con una guida dolce e senza strappi. In questi casi può tornare utile utilizzare un rapporto leggero e abbassare la sella per migliorare l’equilibrio e facilitare l’appoggio del piede verso terra. Se possibile, invece, sono da evitare la neve dura e il ghiaccio. E prima di mettersi in sella non bisogna mai dimenticare di pulire luci e catarifrangenti, che rischiano di essere coperti da cumuli di nevischio.

La probabilità di scivolare aumenta con la carenza di attrito. Per questo motivo sarebbe il caso di utilizzare copertoni con sezioni maggiori, come quelli delle mountain-bike che peraltro sono di mescola morbida e presentano una significativa tassellatura. Per i casi più estremi, invece, sono disponibili sul mercato anche gli pneumatici chiodati. Tuttavia se la bicicletta fosse dotata di freni a disco e si volesse adottare una soluzione più economica ma comunque efficace, si potrebbero utilizzare le fascette da elettricista. In tal caso i fermacavo di plastica vanno stretti immediatamente dietro ciascun raggio per la ruota posteriore, e davanti al raggio per la ruota anteriore. Ciò permetterà alle fascette di non muoversi né in accelerazione né in frenata, garantendo un’omogenea e importante aderenza soprattutto lungo i rettilinei.

Infine un piccolo consiglio per proteggere la bici: è sempre bene lavare periodicamente il proprio mezzo in quanto il sale, riversato sulle strade, tende ad intaccare telaio e parti meccaniche.