Mangiarsi le unghie è un brutto vizio difficile da debellare. Molti si chiedono il perché di questo atteggiamento dannoso, altri vorrebbero sapere come fare per ritornare ad avere mani impeccabili e belle da vedere.

Esistono alcuni piccoli rimedi che possono servire da deterrente, ma bisogna anche agire sulla propria mente. Mordicchiare le unghie solitamente denota un senso di insicurezza e incertezza oppure di tensione. L’onicofagia sarebbe considerata infatti un disturbo psicologico collegato alla difficoltà di gestire gli impulsi emotivi.

Come smettere di mangiarsi le unghie per evitare questi terribili inconvenienti ed avere mani perfette

Chi mangia le unghie dovrebbe innanzitutto tener presente che non si tratta solo di un’azione antiestetica, ma anche in contrasto con la propria salute. Virus e batteri si annidano sulle mani e sotto la punta delle dita. Mai come in questo periodo di pandemia l’attenzione è stata puntata sulla necessità di igienizzare le proprie mani. Figuriamoci quanto possa essere pericoloso mettere le dita in bocca.

Oltre a danneggiare l’aspetto delle unghie, questo atteggiamento potrebbe creare scalfitture sui denti o infettare le gengive. Piccoli frammenti potrebbero infilarsi nelle gengive creando arrossamenti e gonfiore.

Mangiare nervosamente le unghie potrebbe anche indurre problemi di bruxismo con tutte le conseguenze del caso. Un altro inconveniente davvero fastidioso e che incide sulla nostra socialità può essere collegato all’onicofagia.

Sembrerebbe infatti che mangiarsi le unghie possa portare problemi di alitosi. Mordicchiare le nostre dita porterebbe ad un aumento esponenziale dei batteri all’interno della bocca. Questo comporterebbe alito cattivo.

Cosa fare per contrastare l’onicofagia

Servono dunque dei consigli per sapere come smettere di mangiarsi le unghie ed evitare tutti questi effetti raccapriccianti. Si potrebbero utilizzare dei cerotti che, coprendo l’unghia, non consentano di morderle.

Si possono utilizzare dei gel maleodoranti che scoraggino l’onicofagia o indossare dei guanti in seta o cotone quando si è in casa. Vedere le unghie crescere ed iniziare ad avere un aspetto gradevole potrà essere un incentivo a mantenere questa linea.

L’aloe vera, avendo un sapore amarissimo, dissuaderà dal tenere le dita in bocca. Curare le unghie, limarle, applicare uno smalto trasparente potrebbero essere azioni utili.

Mangiarsi le unghie per lunghi periodi potrebbe rovinare definitivamente il letto ungueale e non consentire più una normale crescita. Tenere a mente tutte le conseguenze di questa cattiva abitudine aiuterà sicuramente a modificarla.

Solitamente si tratta di un comportamento che si abbandona intorno ai 12 anni, ma molte persone proseguono a farlo anche da adulti. Aprire la nostra mente ad altre vie di sfogo, praticare sport, trovare un modo per esternare le nostre emozioni potrebbe aiutarci. Potremo avere così mani belle da vedere e potremo essere orgogliosi di noi stessi per il miglioramento raggiunto.

