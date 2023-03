Per i malati di Alzheimer e per l’insonnia potrebbe arrivare un nuovo aiuto importante da questo oggetto

Per i malati di Alzheimer e per l'insonnia potrebbe arrivare un nuovo aiuto importante-proiezionidiborsa.it

Oltre alle cure quotidiane farmacologiche la Ricerca sta elaborando strumenti alternativi ed aggiuntivi per curare malattie mentali. Fra questi ci sono particolari tipi di coperte che apporterebbero beneficio per queste patologie.

Queste coperte sono dette terapeutiche ma hanno caratteristiche peculiari. La prima coperta di cui parleremo è detta tattile o percettiva ed è indicata per i malati di Alzheimer. Il secondo tipo è la cosiddetta coperta ponderata e aiuterebbe in alcuni disturbi del sonno.

La coperta per i malati di Alzheimer: cos’è è come si usa

Questa simpatica e coloratissima coperta aiuterebbe il malato di Alzheimer a riprendere la capacità tattile e percettiva stimolando i diversi sensi. La coperta offre diverse possibilità di esercizio per pazienti e per prima cosa è un aiuto per rilassarsi. I malati di Alzheimer, infatti, tendono ad innervosirsi quando non hanno attività manuali da svolgere. Spesso gli esercizi da compiere sono diversi per uomini e donne. Ad esempio, la coperta maschile riporta una piccola riproduzione di una cintura dei pantaloni da chiudere oppure una cravatta a cui fare il nodo.

Ci sono delle zip da tirare e alcune parti colorate per stimolare la percezione visiva. Sulla coperta ci sono delle taschine trasparenti dove inserire delle fotografie di familiari per allenare le funzioni mnemoniche. Inoltre troviamo anche parti con piccole microsfere volte ad esercitare una stimolazione tattile. In alcuni modelli vengono cuciti dei campanelli od oggetti il cui tintinnio possa attirare l’attenzione dell’anziano. Solitamente queste coperte diventano oggetti a cui il malato si affeziona e che porterà sempre con sé. È quindi utile inserire sempre i dati di riconoscimento dell’anziano. In questo modo, se dovesse perdersi, verrà tempestivamente riconosciuto e restituito alle cure della famiglia. Solitamente questo tipo di coperte non superano il costo di 50 € ma possono anche esser cucite tramite il fai da te.

Che significa coperta ponderata e come si usa

Questo tipo di coperta nota anche come gravity blanket è una coperta che pesa di più di una coperta qualunque perché contiene microsfere di vetro. Vengono considerate coperte terapeutiche perché agevolerebbero il riposo e allevierebbero ansia e stress. Nel 2015 l’Università svedese di Halmstad ha condotto un’indagine presso il personale infermieristico di una casa di riposo. Lo studio aveva lo scopo di indagare se le condizioni di salute ed in particolare il sonno degli ospiti della casa di riposo migliorassero con l’uso della coperta ponderata. L’indagine ebbe un ottimo riscontro e tutti gli infermieri furono entusiasti delle coperte ponderate.

Come agisce

La coperta ponderata si avvale del meccanismo della Deep Pressure ossia pressione profonda. Con il suo peso la coperta simulerebbe a livello neuronale un abbraccio andando a stimolare la produzione di serotonina e melatonina. La serotonina contribuisce al nostro benessere psichico e la melatonina agevola il riposo. È del 2017 uno studio condotto dai ricercatori inglese dell’Università di Reading su bambini autistici. La “pressione profonda” provocava sensazioni di benessere sui 13 bimbi del campione ma ovviamente i risultati dovranno esser avallati da ulteriori indagini. Sarebbe indicata soprattutto per chi soffre di insonnia o risvegli notturni.

Come scegliere

La coperta ponderata deve corrispondere a circa il 10% del peso del proprio corpo. Per i bambini l’uso è sconsigliato sotto i 3 anni e comunque occorre sempre chiedere il consenso del pediatra dai 3 anni in poi.

Per l’Alzheimer e l’insonnia potrebbe arrivare un aiuto da semplici coperte ad integrazione delle terapie farmacologiche convenzionali.