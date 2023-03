Via lo sporco dal doppio vetro del forno senza smontarlo: fai così e lo pulisci in 1 minuto

Pulire il doppio vetro del forno può rivelarsi una vera e propria fatica. Infatti, sei sempre costretto a smontarlo e questo probabilmente ti spinge a non farlo speso come dovresti. Per fortuna esiste un modo per pulirlo in tempo zero. Ti spieghiamo come fare.

Via lo sporco dal doppio vetro del forno senza smontarlo. Sembra un’utopia? Eppure è realtà. L’importante è che tu sappia come fare.

L’occorrente

Ti serviranno pochi e semplici oggetti per poter portare a compimento quest’opera. Devi infatti munirti di una gruccia per abiti in filo di ferro, di due panni in microfibra e di un po’ di aceto di mele.

Puoi anche usare quella bianco, ma ricorda che l’odore sarà molto più forte e penetrante. Insomma, a te la scelta.

Prima di cominciare, ricorda anche di assicurarti che il forno sia spento, freddo e con la spina della corrente staccata. Queste precauzioni sono di vitale importanza per la tua sicurezza.

Via lo sporco dal doppio vetro del forno, ti basta fare questo

Una volta che hai radunato tutto l’occorrente puoi procedere nel modo che ti stiamo per spiegare.

Prima di tutto, ti consigliamo di spolverare il doppio vetro del forno. Ovviamente, come ti abbiamo promesso, non hai alcun bisogno di smontarlo.

Devi soltanto mettere il panno in microfibra sull’uncino della gruccia. Assicurati che sia completamente asciutto.

Fatto ciò, infila il panno nello spazio tra i due vetri, facendo attenzione a non graffiarlo con l’uncino della gruccia. Rimuovi la polvere con cura.

Quindi, bagna un secondo panno con un po’ di aceto di mele. Usalo allo stesso per pulire nuovamente l’interno del doppio vetro del forno.

Come non far formare aloni sul forno

Al termine dell’operazione, asciuga con cura il doppio vetro del forno.

Poi, lascia lo sportello aperto per qualche ora. In questo modo scongiurerai la formazione di antiestetici aloni.

Ecco, quindi, come pulire il doppio vetro del forno sprecando meno tempo possibile. Per una pulizia ancora più accurata sarebbe ovviamente meglio prendersi un po’ di tempo in più e smontarlo ma, se lo sporco accumulato non è molto, questo metodo è più che valido.

Lettura consigliata

Vetro del forno sporco e pieno di grasso incrostato? Ecco come pulirlo spendendo solo 50 centesimi