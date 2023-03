Le migliori uova di Pasqua da acquistare anche per chi ha il diabete, glicemia e colesterolo alti ma pochi lo sanno

Sei goloso di cioccolato ma proprio non puoi perché sei a dieta o soffri di colesterolo o glicemia alta? Ecco allora cosa scegliere per apportare benefici non solo ai nostri sensi ma anche alla salute.

Il diabete è una patologia molto diffusa tra la popolazione che si caratterizza per un eccesso di zuccheri nel sangue. Con il passare del tempo, se non curato, può portare danni gravi alla salute, invalidando gravemente chi ne soffre. Tant’è vero che l’INPS eroga in determinati casi di gravità, 525 euro oltre alla pensione d’invalidità. Chi soffre di diabete, pertanto oltre a seguire determinati trattamenti farmacologici, deve adottare uno stile di vita attivo e seguire un regime alimentare sano.

Ovviamente questo non significa rinunciare ai piaceri della vita ma seguire semplici regole che consentono di mantenere sotto controllo la glicemia. Ad esempio stare attenti alle porzioni, misurare spesso la glicemia, prima e dopo i pasti, bere tanta acqua e consumare tanta verdura. Tuttavia con Pasqua alle porte, resistere ai pranzi in famiglia e alle uova di cioccolato, non è semplice per chi convive con questa patologia. Ma seguendo piccole regole e scegliendo le uova di Pasqua giuste, anche chi ha il diabete potrà scartare il suo meritato uovo di cioccolata.

Sono queste le migliori uova di Pasqua da acquistare per chi soffre di diabete o deve tenere sotto controllo la glicemia

Se è vero che il cioccolato aumenta gli zuccheri nel sangue e dovrebbe evitarsi con iperglicemia, è altrettanto vero che ha tanti effetti benefici. Esso infatti fa bene all’umore in quanto contribuisce alla secrezione di serotonina, ha effetti positivi sul sistema immunitario ed è un potente antinfiammatorio e antiossidante.

Ovviamente, va consumato in piccole dosi non solo da chi ha particolari problemi di salute. Esso infatti, soprattutto nella versione al latte è molto calorico e può comportare l’aumento di peso. Pertanto, per chi non vuole sentirsi in colpa e beneficiare degli effetti benefici del cioccolato dovrà prediligere il cioccolato fondente di buona qualità. Quest’ultimo, consumato a piccole dosi potrebbe migliorare il metabolismo degli zuccheri riducendo la pressione e i conseguenti rischi cardiovascolari.

La scelta da fare

Pertanto se non vogliamo rinunciare alle classiche uova pasquali, bisognerà prediligere quelle al cioccolato fondente. Inoltre, grazie all’ampia offerta commerciale, senza spendere un capitale, troveremo uova al cioccolato fondente di ottima qualità anche al supermercato.

Ciò cui dobbiamo prestare attenzione è l’etichetta indicante i suoi ingredienti. Il cioccolato fondente dovrebbe contenere unicamente pasta di cacao, burro di cacao e zucchero. Il contenuto del cacao, affinché possa definirsi di buona qualità, dovrebbe essere intorno al 35%, di cui il 18% almeno è burro di cacao. In caso di uova extra fondente, ovviamente le percentuali di cacao e burro di cacao aumenteranno. Pertanto non lasciamoci incantare dalle confezioni ma leggiamo sempre le etichette. Le migliori uova di Pasqua da acquistare sono al cioccolato fondente, ideali non solo per chi ha il diabete. Ma anche per chi vuole rimanere in forma senza rinunciare ai piaceri del palato.

A piccole dosi può essere un ottimo alleato

Il consumo di cioccolato fondente, grazie all’elevato contenuto di cacao, inoltre, ha un effetto antinfiammatorio. Un consumo quotidiano di piccole dosi di cacao può influire positivamente sulle infiammazioni croniche come aterosclerosi, malattie degenerative e ipertensione. Secondo fonti accreditate, sembrerebbe che il cacao possa proteggere anche dalla steatosi epatica, una patologia spesso determinata dal diabete o da un’alimentazione scorretta. Inoltre l’assunzione di piccole dosi, 2 volte al giorno per 2 mesi, può contrastare i danni del colesterolo. In particolare, comporterebbe una riduzione della pressione arteriosa e del danno ossidativo nei soggetti con colesterolo, grazie all’azione dei flavonoidi. Pertanto, scegliendo il cioccolato fondente oltre a non mettere a rischio il girovita, ci regaleremo benessere e buonumore.