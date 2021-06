Soffrire di gonfiori e infiammazioni intestinali è veramente fastidioso. Si dice che l’intestino sia il nostro secondo cervello e, a causa di disturbi comuni legati allo stress o ad altre cause, si irrita facilmente.

Una volta che abbiamo provato a cambiare alimentazione, e a volte anche a prendere medicinali prescritti dal medico, non sappiamo più cosa fare. Per un uso periodico e limitato ecco che viene in nostro aiuto lo psyllium, una pianta non molto conosciuta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per chi soffre di stitichezza ecco un rimedio infallibile a base di questa pianta benefica per risolvere i problemi di gonfiore e digestivi

Lo psyllium è una sorta di lassativo naturale poiché crea una sorta di gel all’interno dell’apparato digerente che aiuta la defecazione. È quindi molto indicato per la stipsi ma anche in casi di diarrea in quanto assorbe la quantità di liquidi che sono in eccesso.

Non si deve prolungare troppo il suo utilizzo altrimenti si avranno dei problemi di disequilibrio intestinale costanti. Una volta raggiunto un benessere digestivo e sentiamo che il gonfiore è passato possiamo interromperne l’assunzione.

Come si assume lo psyllium e in che dosi

Innanzitutto, questa pianta va assunta con molta acqua poiché è proprio grazie a questa che il suo volume po’ aumentare. Si prendono da 1 a 3 cucchiaini in un bicchiere d’acqua almeno 2 volte al giorno dopo i pasti.

In questo modo il gel che si formerà all’interno dello stomaco avrà il suo effetto purificante e anche antinfiammatorio. Ha infatti una proprietà riparatrice per quanto riguarda ulcere o infezioni delle pareti del sistema digerente.

Per chi soffre di stitichezza ecco un rimedio infallibile a base di questa pianta benefica per risolvere i problemi di gonfiore e digestivi. Un’altra proprietà interessante dello psyllium è la capacità di assorbire zuccheri in eccesso aiutando l’abbassamento del colesterolo e della glicemia.