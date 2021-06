Con l’arrivo dell’estate i nostri supermercati e mercati si riempiono di mille prodotti colorati e profumati. Colori e sapori che credevamo aver dimenticato che tornano con forza nella nostra quotidianità, almeno per un po’ di tempo.

Ecco, oltre però al gusto e alla vista, ci sono alcuni prodotti che fanno bene anche alla nostra salute. Infatti, in pochissimi lo comprano al supermercato ma questo è il frutto estivo perfettamente diuretico che vuole bene ai nostri reni.

In pochissimi lo comprano al supermercato ma questo è il frutto estivo perfettamente diuretico che vuole bene ai nostri reni

L’ananas victoria

Parliamo proprio dell’ananas victoria. Si tratta di una particolare tipologia di ananas che viene dalla Riunione (isola francese) ma che è presente in quasi tutti i nostri supermercati. Di per sé, questo ananas è originario dell’America del Sud e la sua parola ha un’etimologia che in pochi conoscono.

“Nana”, infatti, significa profumato nella lingua degli indiani guarani, prima popolazione al Mondo che ha coltivato questa pianta. Cristoforo Colombo ce l’ha portato in Europa, e i francesi l’hanno portato sull’Isola Borbone, denominata più tardi l’isola della Riunione.

Un frutto unico al Mondo e dai benefici unici

Questo ananas è unico al Mondo: il sapore dolcissimo accompagna dei benefici unici per i nostri reni. Abbondantemente diuretico, è come se mangiassimo una medicina naturale per il nostro corpo.

Inoltre è l’unico ananas al Mondo che ha una denominazione specifica e un label rosso, grande riconoscimento di qualità.

La regina Vittoria

Il suo nome specifico, “victoria”, ha una storia tutta particolare. Il frutto è di dimensioni più piccole rispetto ad un normale ananas, e gli inglesi riuscivano a stivarlo bene nelle loro navi mercantili. La regina Vittoria, non si lasciò sfuggire la possibilità di assaggiarlo e se ne innamorò perdutamente. Ecco spiegato il perché del nome.