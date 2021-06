In cucina ci sbizzarriamo sempre con ricette gourmet e piatti unici. Questo hobby ci regala gioia e soddisfazione e siamo bravi a capire gli abbinamenti giusti.

Vorremmo però stupire i nostri invitati con una ricetta tanto semplice quanto graziosa. Magari anche innovativa.

Abbiamo pensato ai migliori ingredienti ma ancora non ci è venuto in mente nulla di brillante.

Nessun problema. Anche questa volta ProiezionidiBorsa ha la ricetta giusta per noi. Facile e veloce ma dal tocco originale.

Leggiamola insieme.

Quando cuciniamo utilizziamo ingredienti a km zero. Spesso presi dal nostro orto o dal nostro verduriere di fiducia.

Quello che pochi sanno è che anche nel nostro giardino possiamo trovare i giusti alleati per piatti gustosi.

Molti coltivano i fiori ma pochi sanno che si possono usare per creare dolci biscotti fragranti che lasceranno tutti meravigliati.

Infatti, potremo usarli come guarnizione ai nostri biscotti rendendoli così unici e indimenticabili.

Potranno essere un gustoso piatto di benvenuto per i nostri ospiti o un sorprendente aperitivo. In ogni caso lasceranno tutti piacevolmente meravigliati.

Si consiglia di utilizzare fiori edibili come, ad esempio, bocca di leone, calendula, primule, margherite o violette.

Li troveremo anche nei migliori supermercati e daranno così anche il giusto tocco di colore.

Grazie all’impasto di farina, acqua, burro e sale otterremo la pasta per i nostri biscotti. Una volta fatta riposare la pasta stenderemo il tutto con il mattarello.

A questo punto, grazie all’aiuto di un bicchiere, andremo a dare la forma ai nostri biscotti. Una volta adagiata la corolla dei fiori su ciascun biscotto andremo infine a cuocerli in forno per 12 minuti a 180°.

Dopo averli sfornati li faremo raffreddare e poi potremo iniziare a servirli.

Dolci o salati

Questi straordinari biscotti possono essere proposti sia nella versione salata per accompagnare un frizzante aperitivo che come dolce per concludere al meglio il nostro pasto.

Non dovremo far altro che aggiungere lo zucchero nell’impasto al posto del sale. Otterremo così una valida alternativa a qualsiasi dessert di successo.

Adesso siamo pronti per sbalordire i nostri invitati. La nostra creatività e bravura li lascerà senza parole.

