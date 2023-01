Per recuperare la forma fisica facilmente e perdere i chili in eccesso questa soluzione è una bomba

La maggior parte di coloro che vogliono perdere peso, fanno un errore che frena o impedisce di perdere chili. Ma c’è una soluzione, semplice, che ci può aiutare e che può essere considerata una piccola bomba contro l’accumulo delle calorie. La tecnologia ancora una volta ci viene in aiuto.

Molti dopo una mega mangiata hanno un forte senso di colpa per le calorie accumulate e i chili presi. In genere la reazione immediata è quella di mettersi a dieta ferrea il giorno dopo, oppure ammazzarsi di fatica in palestra o correndo. Niente di più sbagliato.

Strategia e tattica per perdere peso

Perdere peso richiede tempo e una strategia efficace per produrre risultati importanti e duraturi. Questa strategia richiede di capire da dove si parte, gli obiettivi che vogliamo ottenere e il tempo a disposizione. Definiti questi elementi si passa alla tattica, ovvero a definire gli strumenti che ci permettono di raggiungere questo obiettivo.

Per dimagrire mantenendo una forma smagliante occorre una sana alimentazione e attività fisica. La prima permette di introdurre nel nostro corpo il giusto apporto calorico. La seconda aiuta a bruciare calorie e quindi grassi, cercando di mantenere il più possibile la massa magra a scapito di quella grassa.

Per recuperare la forma fisica e perdere peso ecco la soluzione

Il rapporto tra massa magra e massa grassa è un importante indice da considerare oltre al peso assoluto. Due persone alte uguali che pesano allo stesso modo avranno un aspetto totalmente diverso se uno ha massa magra maggiore del secondo.

Chi vuole perdere peso dovrebbe conoscere quante calorie il corpo consuma ogni giorno (metabolismo quotidiano) e quante calorie ingerisce attraverso l’alimentazione. Molti siti e app ci aiutano a calcolare quante calorie consumiamo mediamente ogni giorno. Il totale delle calorie bruciate quotidianamente è dato da quelle consumate dal metabolismo basale (circa il 60%-70% del totale). A queste si aggiungono quelle bruciate con attività fisica non sportiva (10%-20%) e quelle consumate con attività sportiva (10%-20%).

Perché è importante misurare con precisione le calorie ingerite ogni giorno

Quando abbiamo calcolato le calorie necessarie ogni giorno, occorre capire quante calorie si assumono attraverso i pasti. La differenza tra calorie consumate e quelle ingerite indicherà se stiamo dimagrendo o ingrassando. Chi vuole dimagrire deve assumere un valore di calorie inferiore tra il 10% e il 25% rispetto a quelle bruciate dal metabolismo giornaliero.

Calcolare le calorie da assumere diventa importante. Se il corpo incamera un numero di calorie inferiori a quelle necessarie giornalmente, aumentano le probabilità di dimagrimento. Molti tendono a sottostimare il numero di calorie ingerito, ovvero pensano di avere mangiato poco. Poi vanno sulla bilancia e il peso non scende. Così dopo un po’ si scoraggiano e abbandonano il proposito di dimagrire.

Come calcolare facilmente le calorie giornaliere assunte

Grazie all’aiuto di numerose app è facile calcolare quante calorie consumiamo a pasto e quindi nella giornata. Basta inserire l’alimento ingerito e la quantità e l’app restituirà il valore calorico.

Comunque per recuperare la forma fisica e riuscire a dimagrire occorre fare dell’attività fisica. Non è sempre necessario andare in palestra. Anche facendo esercizi a casa si possono ottenere ottimi risultati. Non molti sanno che è possibile dimagrire divertendosi grazie a una console di giochi. Anche una camminata, fatta con regolarità, aiuta a bruciare un certo numero di calorie.