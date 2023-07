Abbasseranno le ali questi 3 segni zodiacali che perderanno più di 1.000 euro in estate: scopriamo i giorni nefasti

Alcune congiunzioni astrali porteranno male ai segni dello zodiaco che rischieranno durante le vacanze di combinare disastri con i risparmi. Modalità conservativa e zero rischi sono vivamente consigliati, soprattutto con l’avvicinarsi di alcuni giorni particolari.

C’è un giorno buio nel mese di luglio del segno dei Pesci che dovrebbe essere cerchiato nel calendario per non dimenticarcene. Si tratta del 21 luglio, giorni in cui Venere e Mercurio saranno in congiunzione. Quando il loro incontro è positivo, fantasia e immaginazione salgono al potere, i traguardi da raggiungere, anche se impossibili, diventano realtà. Ma quando la loro influenza è negativa queste caratteristiche non portano niente di buono. Evanescenti, inconcludenti, lontani dalla realtà, i segni coinvolti fanno danno con risparmi e denaro guadagnato in passato.

Nei giorni vicini al 21 luglio, chi è del segno dei Pesci potrà perdere somme a 4 cifre. A luglio questo segno avrà reazioni impulsive, duri scambi di opinione, sarà distratto e suscettibile. Agirà in preda a forti emozioni, prenderà seriamente scherzi e previsioni fasulle, la sensibilità aumenterà incontrollata facendo scambiare erroneamente un segnale negativo per uno positivo. Il settore in cui potrebbe avvenire la perdita di denaro è quello dei mercati finanziari. Interrompiamo operazioni, progetti e speculazioni e rimandiamo tutto all’inverno.

Dobbiamo fare uno sforzo

Abbasseranno le ali questi 3 segni in estate e 1 è il segno della Vergine. I giorni da tenere sotto controllo sono il 20 luglio e il 19 agosto. Ogni 2 anni Marte e Mercurio si trovano in congiunzione, nel 2023 accadrà il 19 agosto a 13 gradi di Vergine. Il segno ne risentirà perché l’estate che sta vivendo è all’insegna del pessimismo e questa congiunzione non invertirà il suo destino economico. La paura di deludere le persone ci ha portato a concedere dei prestiti ad amici e parenti. Piccole cifre ma superiori ai 1.000 euro che non rivedremo in questi mesi caldi.

Anche il transito del Sole in Leone e Venere è tutto da decifrare, questi movimenti poco chiari non fanno bene al segno della Vergine. Ci vergogniamo di chiedere indietro quanto prestato, anche se ne abbiamo bisogno. È come se ci fosse una precisa volontà di auto sabotarci. Se abbiamo già prestato i soldi elaboriamo la situazione e cerchiamo una via di fuga da questo alone di negatività che ci perseguita. Se i soldi ci sono stati chiesti ma non abbiamo fato il prestito, evitiamo di farlo. Soprattutto nei giorni vicini al 20 luglio e al 19 agosto.

Abbasseranno le ali questi 3 segni che vogliono cambiare ma non possono

Non andrà meglio al segno del Cancro. I movimenti di Plutone hanno fatto tornare indietro la nostra relazione amorosa, coniugale o di amicizia. I coinquilini sono della partita. Qualsiasi rapporto che mette insieme sentimenti e denaro è destinato e rivelarsi un fallimento. Il settore in cui rischiamo di perdere denaro è quello immobiliare. Ma non inteso come investimento.

Se abbiamo riposto la nostra fiducia sulla storia che stiamo vivendo, abbiamo sbagliato. Rischiamo di rimanere senza un tetto sopra la testa. Se il nostro partner va via, non saremo in grado di pagare l’affitto. Se abbiamo dato una caparra per un nuovo appartamento, il nostro amico o il coinquilino prescelto potrebbero fare le bizze rischiando di farci perdere tanti soldi. Evitiamo cambiamenti drastici nel mese di luglio, agosto e settembre. I giorni da tenere sotto osservazione sono i primi 5 di agosto e i primi 5 di settembre. Meglio essere prudenti.