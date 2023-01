 3 film da vedere su Netflix: se non l’hai ancora fatto guarda al più presto questi titoli

Scegliere un film da veder su Netflix, a volte, è uno degli esercizi più complicate che possano esserci. La scelta è ampia e ci si perde tra tanti titoli disponibili. Ecco 3 consigli che potrebbero tornare utili per dirigersi direttamente verso dei titoli che potrebbero piacere a molti.

“Cosa mi consigliate di vedere su Netflix?”. Il quesito è di quelli che ricorrono spesso nell’ambito di una cena familiare o tra amici.

Si cerca una risposta per avere le idee chiare quando, magari nelle serate infrasettimanali, si cerca qualcosa da vedere. Anche perché, per molti, non è facile scegliere in un catalogo ampio. Sia che si tratti di serie tv o di film.

Per chi non avesse ricevuto dei consigli, li avesse esauriti o ne cercasse degli altri, ecco 3 titoli che potrebbero piacere a molti.

3 film da vedere su Netflix, un titolo d’azione

Chi ha una passione per film d’azione, se non l’ha ancora visto, dovrebbe sicuramente puntare su “Cell Block 09. Nessuno può fermarmi”.

Nel cast ci sono Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, e Don Johnson. La storia è quella di un ex pugile finito in prigione e chiamato a proteggere la sua famiglia, anche con condotte violente. La regia è di S. Craig Zahler.

La scelta per chi ama i thriller psicologici

Per chi ama farsi coinvolgere dai thriller psicologici, la scelta giusta può essere “La Jefa”. Nel cast Aitana-Sanchez-Gijon, Cumelén Sanz e Alex Pastrana. Il regista è Fran Torres.

La storia parla della giovane Sofia che, assunta in una multinazionale, riesce a farsi strada a livello professionale.

A incidere nell’evoluzione della storia ci sarà il fatto che, ad un certo punto, resterà incinta e il rapporto con la collega e capo, Beatriz. La storia è di quelle che spingo a seguire fino alla fine le dinamiche che la contraddistinguono.

Un film divertente da vedere

Chi vuole passare una serata allegra, tra i titoli in catalogo, può contare su una produzione italiana. “Divorzio a Las Vegas” è una commedia a cui si attribuisce la caratteristica di essere romantica ed irriverente. Nel cast ci sono Giampaolo Morelli, Andrea Delogu e Ricky Menphis. La regia è di Umberto Carteni.

La storia principale parla di un uomo e una donna che, dopo non essersi visti per vent’anni, partono per Las Vegas. L’obiettivo è ratificare il divorzio di un matrimonio celebrato oltre Oceano, in maniera tale da poter consentire a lei di convolare a nozze. Il film è quello giusto per chi vuole passare un’ora e mezza spensierata e diversi sorrisi.

Chi, dunque, cercasse dei consigli su cosa guardare, potrà pensare a questi 3 film da vedere su Netlflix. Ma non mancano, ovviamente, anche altre opzioni.