Pochi sanno che invece del nero in inverno è pazzesco questo colore: ecco cosa comprare nei saldi

In inverno molti amano indossare il nero, eppure non si tratta dell’unico colore per risaltare. Tra gli altri troviamo il grigio nelle sue varie tonalità che sarà perfetto con altri colori o proprio con il nero.

Il periodo invernale è il preferito da chi ama indossare colori scuri come il nero o il borgogna. Entrambi donano a donne che, secondo l’armocromia, appartengono alla stagione inverno. Si tratta di donne dalla carnagione olivastra o abbronzata e da capelli e occhi scuri. Ovviamente ci saranno delle eccezioni e, soprattutto, ognuno potrà decidere di indossare i colori che più aggradano. Ma quindi durante il periodo invernale sarà preferibile utilizzare un colore scuro come il nero o il grigio? Entrambi molto eleganti, hanno alcune differenze. Da scegliere per pantaloni o blazer.

Pochi sanno che invece del nero in inverno è pazzesco questo colore davvero alla moda

Il grigio è un colore molto elegante e raffinato che spesso viene utilizzato sul posto di lavoro. È perfetto per le donne che vogliono essere sempre impeccabili senza, però, apparire lugubri. Il rischio del nero, infatti, è quello di farci apparire funeree specialmente se si esce di casa completamente vestite di nero.

Il grigio è ideale abbinato a diversi colori come lo stesso nero, ma anche altri. Il rosa, ad esempio, risalterà moltissimo e renderà il look molto sofisticato. Idem con un bianco o un classico paio di blue jeans. Inoltre il grigio potrà abbinarsi molto bene anche con il marrone e con il verde chiaro. Un cappotto grigio, poi, renderà sofisticato qualsiasi look, anche sportivo.

In alternativa, poi, il grigio potrà essere abbinato al rosso, all’arancione o al viola. Abbinato al rosso, trasformerà l’outfit in una vera chicca. Tra le possibilità quella di scegliere le calzature rosse con un abbinamento grigio. L’arancione, invece, sarà ideale se scelto per un maglione o una borsa abbinati ad un completo grigio.

Cosa comprare

Ma quali sono alcuni tra i capi grigi migliori da acquistare con i saldi? Nei negozi del fast fashion la scelta è molto varia e dipenderà dai gusti di ognuno. I blazer di Zara di colore grigio hanno prezzi variabili dai 30 ai 70 euro. Ma non c’è solo Zara, Pull&Bear lo propone a circa 20 euro, mentre NA-KD a 134 euro. Molto versatili, potranno essere utilizzati in molti modi diversi. Anche i pantaloni palazzo grigi non possono mancare nel nostro guardaroba. Li troviamo da Bershka o Pull&Bear a prezzi inferiori ai 30 euro. Pochi sanno che invece del nero in inverno è pazzesco questo colore, ma i capi grigi sono da comprare proprio adesso durante i saldi.