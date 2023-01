Oggi i mercati azionari ritracciano ma dovrebbe essere un movimento che entro poche ore verrà assorbito. Si attende un discorso di Powell ma non crediamo che modificherà il trend in corso. Fra alti e bassi fisiologici, le probabilità sono che il mese di gennaio chiuderà sui massimi. Il peggio probabilmente è passato. Ora andremo a monitorare 2 azioni sottovalutate del Ftse Mib in rampa di lancio per il breve termine.

Questa potrebbe essere una buona occasione per chi ha propensioni di investimento nel lungo termine.

Le occasioni per guadagnare

Dopo ribassi medi del 20/25% come quelli degli ultimi mesi, i mercati hanno recuperato mediamente le loro perdite in 24/36 mesi. In un’ottica decennale poi, il ribasso recente dovrebbe essere archiviato con un rialzo di almeno 48/60 mesi.

In contesti del genere, i ritracciamenti di breve termine potrebbero essere un’occasione per comprare e vendere azioni. Ogni ritracciamento infatti potrebbe diventare un’occasione di acquisto.

2 azioni sottovalutate del Ftse Mib in rampa di lancio che potrebbero salire di qualche punto percentuale

Ci riferiamo a HERA e Italgas che operano nel settore dell’energia.

HERA, ultimo prezzo a 2,646. Nel corso del 2022 il titolo ha segnato il minimo a 1,98 e il massimo a 3,739. Nonostante il forte ribasso degli ultimi mesi il trend di lungo termine sembra aver conservato impostazione rialzista. Gli oscillatori in ottica settimanale sono girati al rialzo, e sembra in formazione un testa e spalle rialzista. Al superamento e tenuta di area 2,84, i prezzi potrebbero arrivare fino a 3,50 nei sueccessivi 18/24 mesi. Questo sarebbe l’obiettivo di prezzo e tempo del testa e spalle rialzista in corso. Al momento, fino a quando reggerà il supporto di 2,476, l’obiettivo a 3/6 mesi potrebbe essere in area 2,84. Gli analisti. come si legge sulle riviste specializzate, raccomandano HERA con fair value a 3,74 euro per azione.

Italgas, ultimo prezzo a 5,40. Nel corso del 2022 il titolo ha segnato il minimo a 4,52 e il massimo a 6,41. Nonostante il forte ribasso degli ultimi mesi il trend di lungo termine sembra aver conservato impostazione rialzista. Gli oscillatori in ottica settimanale sono girati al rialzo e lasciano presupporrre un imminente rialzo. Il superamento di 5,395 farebbe partire un moveimnto di breve termine del 2&3%. In ottoca di lungo i prezzi attuali potrebbero rappresentare un’ occasione di ingresso. Gli analisti. come si legge sulle riviste specializzate, raccomandano Italgas con fair value a 5,88 euro per azione.