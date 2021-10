Mancano ormai davvero pochissimi giorni per Halloween, la festa più mostruosa dell’anno. Fino a poco tempo fa, si festeggiava soprattutto oltreoceano, ma da qualche anno è ormai diventata una tradizione consolidata anche qui da noi in Italia. La sera del 31 ottobre si organizzano feste più o meno macabre. Nei giorni precedenti ci si impegna per realizzare decorazioni a tema, intagliare zucche e preparare veloci stuzzichini da aperitivo gustosi e spaventosi.

Chi non vuole spendere soldi per acquistare un costume per la serata, si dedica anche alla realizzazione di simpatici travestimenti veloci e praticamente a costo zero.

Per cominciare a creare l’atmosfera giusta, si può guardare qualche film horror o comunque in stile gotico. E allora, per gli amanti di Halloween, ecco i 5 film assolutamente da non perdere, alcuni perfetti anche per i bambini.

La nostra carrellata di film da brivido comincia in tema vampiresco. “Nosferatu – Il principe della notte” è il remake di un film horror indimenticabile. Tra castelli e bare, è un vero e proprio film cult che non smette di inquietare anche le nuove generazioni.

Altro classico è “The Rocky Horror Picture show”, un musical che, all’epoca della sua uscita, fece scandalo. A seguito di un incidente stradale, una coppia di giovani fidanzatini si rifugia in un castello. Qui, vengono accolti da uno strambo scienziato che, indossando corpetto e reggicalze, li rende partecipi della riunione dal pianeta Transexual della galassia Transylvania.

Proseguiamo con qualcosa di più soft. Più che un film horror, “Edward mani di forbice” di Tim Burton è una favola dark. Una magica storia d’amore in chiave gotica. Si tratta della pellicola che fece la fortuna di Johnny Deep. Da quel momento, infatti, l’attore divenne una star internazionale.

Passiamo ora a qualche film da proporre ai bambini la sera del 31 ottobre, ma anche qualche giorno prima.

“Coraline e la porta magica” è un film d’animazione dai toni dark che ha avuto grande successo. La piccola protagonista scopre una porta che collega il mondo degli umani con un’altra realtà parallela molto più inquietante. Coraline dovrà riuscire a salvare sé stessa e la sua famiglia.

Terminiamo la nostra carrellata di consigli con un film commedia-fantastica della Walt Disney Pictures. In “Hocus Pocus” tre divertenti streghe tentano di tornare giovani succhiando la linfa delle giovani donne. Un buon mix di mistero e sane risate per tantissime avventure ambientate a Salem, la città delle streghe.