Non tutti possiamo avere delle sale megagalattiche come vediamo nei film americani. Accontentiamoci magari della nostra piccola ma accogliente casa, con un occhio però sempre alle possibili innovazioni. Da un lato la possibilità di sfruttare i bonus edilizi, dall’altra la nostra capacità di stravolgere la situazione. Magari anche a costo zero. Chissà quante volte avremmo girato ad esempio divano e poltrone, rivoluzionando la sala e cercando di recuperare spazio. Potrebbe in effetti trattarsi dell’idea più semplice, ma anche più efficace. Ma nessuno pensa mai che la sala potrebbe sembrare più grande con questi 3 semplici accorgimenti. Non ce ne vogliano gli architetti di interni se proviamo a dare qualche suggerimento utile ai nostri Lettori. Senza assolutamente il desiderio di sovrapporci al lavoro di preziosi professionisti.

Come spostare i mobili della sala facendola sembrare più grande

Il trucco di usare e non usare le tende per giocare con la luce risale ai tempi delle nostre nonne. È pur vero che allora le case, soprattutto quelle di campagna, erano decisamente spaziose, ma i giochi di luce sono sempre stati importanti. Adesso entriamo nel periodo dell’anno in cui ci sarà meno luce naturale. L’ idea giusta per fa sembrare più grande la nostra casa potrebbe essere proprio quella di mettere in letargo le tende. Se non abbiamo problemi di privacy e nessuno ci vede dentro, approfittare della luce naturale ci consentirà di creare l’illusione ottica di avere una sala più grande. Viceversa, con le tende e le luci accese, la stanza sembra sì accogliente, ma anche potenzialmente più piccola

Se le tende sono un oggetto eventualmente da sacrificare, le plafoniere invece sarebbero degli accessori da mettere. Ricordiamo infatti che quando non c’è la luce naturale, diventa molto importante la struttura di quella artificiale. Per questo motivo moltissimi italiani stanno installando le plafoniere, ma anche i binari con le luci al led. Sono due soluzioni che permettono di guadagnare spazio, aumentare luminosità e risparmiare sulla bolletta dell’elettricità.

Tavolo e sedie al minimo indispensabile

Molti appartamenti moderni presentano il classico “open-space” con sala e cucina unite. L’ultimo suggerimento utile per i nostri Lettori è quello di utilizzare il cosiddetto trucco minimalista per tavolo e sedie. Siccome questi complementi d’arredo occupano spesso buona parte della stanza, cerchiamo di ridurli nella dimensione e nel numero. Ma con un preciso obiettivo: fare in modo che il loro stile non solo piaccia a noi ma anche agli ospiti. Si tratta di un trucco per attirare subito l’attenzione di chi entra in casa e lasciare che l’estetica prevalga sul volume. In sostanza: un tavolo e delle sedie di classe e alla moda potrebbero nelle loro dimensioni ridotte dare proprio l’impressione di spazi più aperti.

