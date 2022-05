In attesa delle tanto agognate vacanze estive non c’è nulla di meglio che gustarne un assaggio in questi weekend con una bella gita fuori porta.

Anche perché non serve andare lontano da casa: in qualunque regione abitiamo, c’è sicuramente qualche attrazione facilmente raggiungibile e a pochi chilometri da casa.

Non è da mettere in dubbio che l’Italia sia ricca di tesori artistici, naturali e culturali in ogni angolo, perciò non è difficile trovare ispirazione.

Senza contare che a volte basta anche un semplicissimo pomeriggio in un agriturismo appena fuori dalle grandi città.

L’ideale per lasciarsi alle spalle lo stress e ritrovare un po’ di pace, stando a contatto con il verde e la natura.

Giusto per offrire qualche ulteriore spunto, poi, non sarebbe male nemmeno visitare alcuni caratteristici borghi che costellano la Penisola da Nord a Sud.

Ugualmente adatti per gite fuori porta in famiglia o tra amici sarebbero anche questi paesini sconosciuti ai più, scopriamo insieme quali sono.

La prima idea riguarda Valgrisenche, una splendida vallata caratterizzata da boschi, ruscelli e cascate, circondata da imponenti montagne e suggestivi ghiacciai, in Val d’Aosta.

Ci troviamo a 1664 m d’altitudine e qui nasce un formaggio molto famoso e anche amato nel Belpaese: la Fontina.

Ottimo nella fonduta, ma buono anche da gustare all’interno di un panino, il tipico formaggio valdostano nasce proprio in questa zona.

Oltre alle meraviglie naturali, da non perdere nemmeno le bellezze artistiche, tra cui un campanile del Quattrocento che svetta tra le caratteristiche vie del centro.

Per gite fuori porta in famiglia o tra amici lontani dal caos ecco tre incantevoli borghi tutti da scoprire

Proseguiamo il nostro tour spostandoci in Emilia Romagna e più precisamente a Langiano, piccolo borgo circondato dagli uliveti e vigneti della Valle del Rubicone.

Si tratta di un borgo dall’impronta decisamente medievale, a partire dalla doppia cinta muraria che lo incornicia perfettamente e protegge il centro storico.

Domina il paese il Castello Malatestiano, ma non mancano altri edifici storici tra cui chiese e musei.

Dalla storia torniamo nuovamente al dominio assoluto della natura, suggerendo una visita a Entracque, poco distante da Cuneo.

Questo piccolo borgo è infatti parte del Parco Naturale delle Alpi Marittime e non mancano certo facili sentieri panoramici per godere di paesaggi mozzafiato.

Molto caratteristico anche il centro del borgo, con casette in pietra o legno e allegre fontanelle sparse qua e là.

