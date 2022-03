Con l’arrivo della bella stagione è inevitabile non pianificare qualche weekend o gita fuori porta per godere a pieno di sole e natura.

Non è necessario spendere un patrimonio per fare qualcosa di diverso. Bastano mezza giornata e all’incirca 10 euro per visitare queste meravigliose oasi paesaggistiche.

Chi invece preferisce andare alla scoperta di una città d’arte potrebbe scegliere Bologna. Una città che spicca per il numero di attrazioni gratuite e per l’enogastronomia.

Ci sono poi delle realtà che creano un connubio azzeccatissimo tra buon cibo e spettacoli naturali, ovvero cascine e agriturismi.

Perfetti per una gita fuori porta tra natura e prodotti a chilometro zero, i locali proposti di seguito. Sono consigliatissimi per una giornata in famiglia.

A buon prezzo, immerse nel verde e a stretto contatto con flora e fauna, queste destinazioni sono l’ideale per evadere dalla routine cittadina.

Ovviamente, ricordiamo che queste sono solo alcune delle tante possibilità offerte dal territorio. Di seguito, quindi, saranno nominate diverse realtà selezionate a titolo prettamente informativo e di esempio per un’economica gita fuori porta.

Ristorante Passone, a Montevecchia

Cominciamo dal Ristorante Passone, che si trova in provincia di Lecco e più precisamente a Montevecchia, dove sorge l’omonimo Parco Regionale.

Se la zona offre itinerari e percorsi adatti ad ogni tipologia di escursionista, dai principianti agli esperti, non è meno interessante la proposta culinaria.

Il menu del ristorante è rigorosamente di stagione, ma i prodotti vengono rivisitati in modo straordinariamente originale, senza che tuttavia questo incida sui prezzi.

Per un’economica gita fuori porta tra natura e prodotti a chilometro zero ecco alcuni agriturismi vicino Milano

La medesima filosofia della stagionalità è centrale anche per la Tenuta Bramasole, a Inveruno, località situata tra Abbiategrasso e Busto Arsizio.

I piatti vengono confezionati esclusivamente con prodotti a km zero e quindi con materie prime del territorio, alcune coltivate presso la tenuta stessa.

Questi stessi ingredienti genuini possono poi essere acquistati nel minimarket interno, per beneficiare anche a casa di prodotti freschi e genuini.

Fattoria Pasquè, Varese

Non solo immersa nel verde, ma anche popolata da tantissimi animali, questa fattoria si trova in provincia di Varese.

Ogni weekend, tra l’altro, vengono attivati dei laboratori didattici rivolti a grandi e piccini e le attività proposte sono davvero variegate. Si passa dal preparare burro o crostate fino ad imparare come gestire un pollaio.

Cascina Caremma

La nostra ultima proposta ricade su Cascina Caremma. Non è un semplice agriturismo in quanto include anche una spa e un bistrot.

I percorsi offerti ai visitatori vanno da quello benessere a quello escursionistico, passando per corsi di cucina.