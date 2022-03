Per qualcuno potrebbe sembrare tutto davvero esagerato, eppure per le più attente la pressione da prova costume inizia a farsi sentire.

Sarà la primavera appena iniziata, saranno le prime tiepide e timide giornate di sole, ma molte di noi già iniziano ad analizzarsi più del dovuto.

Purtroppo, forza dell’abitudine, molte volte l’occhio cade proprio sui piccoli difetti, che a volte possono apparire davvero più grandi del previsto.

È così che la corsa ai prodotti snellenti inizia a farsi sostenuta e lo scaffale delle creme inizia a riassortirsi dei prodotti più disparati.

Tuttavia, quello che molte ignorano, è che accanto ad alcune buoni abitudini, per gambe lisce e leggere come una piuma, non serve molto.

O meglio, una grossa mano può arrivarci dalla natura e da alcuni strepitosi oli essenziali.

Una serie di buone abitudini

In questo campo, come in molti altri, i miracoli purtroppo non esistono.

Per favorire una buona salute delle gambe e dunque anche un miglior aspetto dal punto di vista estetico, ci sono alcune buone abitudini da adottare.

Queste rappresentano una buona base di partenza, alla quale dovremmo sempre dare il giusto peso e attenzione.

La prima cosa da fare per contrastare piccoli e grandi inestetismi, è sicuramente mantenersi attive.

Anche piccole attività, come mezz’ora di passeggiata ogni giorno o salire le scale anziché prendere l’ascensore possono fare la differenza.

Questo vale, ovviamente, anche ai fini di un benessere fisico generale e per la prevenzione di diverse rognose patologie.

Oltre a questo è ovviamente importantissimo mantenersi idratate, consumando almeno 1 litro e mezzo d’acqua al giorno.

Al tempo stesso cerchiamo di limitare il consumo di cibi eccessivamente salati, ricordandoci di abbondare invece con frutta e verdura.

Per gambe lisce e leggere come una piuma facciamo scorta di questi oli essenziali ottimi alleati contro la cellulite

Mettendo in pratica questi consigli potremmo essere già ad un buon punto.

Quello in cui diventano efficaci anche i trattamenti. In questo senso, però, non serve spendere chissà quanti soldi in chissà quali prodotti.

Ci sono infatti alcuni ottimi oli essenziali che potrebbero dare risultati strepitosi e che spesso sono ingredienti di tante creme prestigiose.

I migliori sono gli oli essenziali di:

arancio amaro;

rosmarino;

cipresso;

betulla.

Basterà aggiungerne qualche goccia alla nostra consueta crema idratante e applicarla con una certa costanza.

I risultati non dovrebbero tardare ad arrivare.

Approfondimento

Questo sale poco utilizzato è alleato della salute e ottimo per dei trattamenti casalinghi anticellulite