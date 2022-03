Per favorire pancia piatta e tonica e rassodare i muscoli di cosce e glutei potrebbe aiutare questo semplicissimo esercizio

Quando finalmente arriva il weekend, abbiamo l’opportunità di dedicarci a tutte quelle attività, più o meno piacevoli, che durante la settimana abbiamo dovuto rimandare.

Parliamo di pulizie, sì certo, ma anche di giardinaggio, cucina o gite fuori porta: insomma, qualsiasi cosa ci faccia stare bene e ci rilassi.

Oltre a svolgere le incombenze domestiche, è infatti importante ricavarsi dei momenti per sé stessi, in modo da ricaricare le energie e il buonumore.

Anche dedicare più tempo alla beauty routine, ad esempio, potrebbe essere l’occasione per apprezzare e valorizzare la propria femminilità.

Possiamo provare una pulizia del viso più accurata o una nuova maschera di bellezza o perché no, provare a fare da sole una piega mossa.

Insomma, tutte attività molto semplici e apparentemente banali, ma che acquisiscono sempre più importanza nella routine di ogni donna, specialmente con il passare del tempo.

Accanto alla cura di viso e capelli, non può mancare la preoccupazione nei confronti dell’aspetto fisico.

Eccoci quindi alla ricerca di esercizi per favorire pancia piatta e tonica e rassodare i muscoli di cosce e glutei.

Del resto, un corpo sodo e tonico contribuisce a farci sembrare più giovani e attraenti, senza contare che mantenersi in forma serve anche alla salute.

È anche vero che, però, potremmo non aver voglia né di spingerci fino in palestra, né di attrezzarci per fare un circuito in salotto.

Tuttavia, come già più volte sottolineato, non serve esagerare e a volte bastano davvero 10-15 minuti fatti bene per dirsi allenate.

Per favorire pancia piatta e tonica e rassodare i muscoli di cosce e glutei potrebbe bastare questo semplicissimo esercizio

Poco tempo, niente attrezzi e uno sforzo graduale e controllato sono gli ingredienti alla base di questo esercizio che prende le mosse dal pilates. Si chiama “Swan Dive” ed è perfetto per allenare gli addominali, facendo comunque attenzione a non sforzare i muscoli di collo e schiena.

Inoltre, svolgerebbe un’azione di rinforzo anche rispetto ai muscoli di cosce e glutei: l’ideale per chi cerca un po’ più di tonicità.

Basterà sdraiarsi a pancia in giù, divaricare leggermente le gambe e poi sollevare il busto reggendosi sulle braccia, mantenendole in linea con le spalle.

Da questa posizione, portiamo il busto verso il basso sollevando le mani e le gambe da terra, puntando sul baricentro come perno di questo dondolìo.