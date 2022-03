Le mele sono un frutto reperibile tutto l’anno sui banchi alimentari e grazie alla loro versatilità sono particolarmente apprezzate in cucina. Inoltre sono un frutto nutriente, ricco di vitamine e fibre utili alla digestione. Le mele sono spesso impiegate in cucina in ogni tipo di preparazione, salata o dolce. In particolare per i dolci, non c’è classico più amato della torta di mele o delle crostate, tipiche ricette da forno della nonna. Eppure, più di torte o crostate, con un semplice rotolo di pasta sfoglia possiamo realizzare un dolce veloce e originale da preparare velocemente.

Una ricetta sbalorditiva

Sebbene con la pasta sfoglia e le mele possano essere preparate le classiche torte, di seguito vedremo come realizzare delle ottime ciambelle.

Per farlo ci serviranno:

mele;

pasta sfoglia rettangolare;

cannella;

tavoletta di cioccolato;

nocciole;

succo di limone;

zucchero.

Per realizzare le nostre ciambelle procediamo a sbucciare accuratamente le mele per poi ricavarne delle fette abbastanza spesse. Fatto questo, eliminiamo la parte centrale del torsolo e dei semi con l’aiuto di un piccolo coppapasta. Nel caso non avessimo un coppapasta così piccolo possiamo sostituirlo con un comune tappo delle bottiglie di plastica. Quando avremo ottenuto i cerchietti di mela, condiamoli con zucchero, cannella, succo di limone e lasciamo da parte.

Più di torte o crostate questo metodo è davvero sbalorditivo per cucinare dolci con mele e pasta sfoglia

Nel frattempo dovremo tagliare la pasta sfoglia a piccole strisce di circa 1 centimetro di larghezza. Ottenute le strisce, avvolgeremo i cerchietti di mela privati dei semi facendo passare la sfoglia attraverso il buco centrale. Quando avremo avvolto tutta la superficie delle mele con la pasta sfoglia, spennelliamole con dell’uovo e trasferiamo il tutto in forno e lasciamo cuocere a 200° per 20 minuti.

Mentre le ciambelle sono in cottura, facciamo sciogliere a bagnomaria del cioccolato fin quando non sarà liquido. Una volta cotte le ciambelle, tiriamole fuori dal forno e lasciamole freddare per qualche minuto. Quando potremo maneggiarle con le mani, intozziamo la parte superiore delle ciambelle di mela nel cioccolato fuso per poi guarnire con granella di nocciole. Questa può essere sostituita in molti modi, ad esempio con delle mandorle o con del pistacchio.

Se però vogliamo una versione ancora più leggera, possiamo anche non mettere il cioccolato e guarnire semplicemente con zucchero a velo.

Lettura consigliata

Per sbalordire gli ospiti non servono lasagne e cannelloni ma questo primo piatto cremoso meglio del risotto