Arriva in Italia e conquista tutti per il suo essere solare, spontanea e verace. Dal cinema, alla tv, passando per le fortunatissime edizioni di Zelig dove sfoggia tutta la sua capacità di non prendersi troppo sul serio. Di saper ridere di sé con sapiente diligenza. Che sia una strategia di difesa o uno spudorato istinto interiore, non si sa. Però piace e va bene così.

Il peso

Negli anni le sue forme diventano via via più generose soprattutto dopo la gravidanza. Per quei chili di troppo Vanessa non mostra mai di sacrificarsi in modo abnorme pur di provare a ridurre qualche taglia. Diventa così simbolo della body positivity, cioè dell’accettazione del sé in tutti i suoi aspetti, ivi compresi difetti. Più volte però viene anche derisa e deve lottare contro un altro fenomeno: quello del body shaming che rappresenta la derisione del corpo e delle forme generose al punto da assumere un atteggiamento quasi discriminatorio.

In questo scenario paradossale per chi ha chili di troppo il modello Vanessa Incontrada è un riferimento e una speranza. Rappresenta un ancoraggio per quante hanno difficoltà a dimagrire e soprattutto ad accettare il proprio fisico.

Chili di troppo il modello Vanessa Incontrada, migliaia di fans non vogliono perda peso

L’autoironia di Vanessa vince perché la sua carriera non subisce alcun danno da quei chili in più. Così negli ultimi giorni, in cui improvvisamente molte si accorgono di dover fare i conti con la prova costume, Vanessa fa parlare di sé. Dapprima una rivista di gossip la pone in copertina mentre è al mare in bikini. Come natura l’ha fatta. Addirittura, ci sembra più in forma che mai quanto a peso. Più o meno in parallelo vediamo anche dei post su Instagram in cui corre (ma sembra con 10 chili in meno) e dichiara di andare in palestra.

La delusione dei fans

La fascia delle oversize va in crisi, al punto da sentirsi tradita. Perché per i chili di troppo il modello Vanessa Incontrada è una speranza. Dimostra cioè che si può vivere sereni e felici, con tanti di carriera, anche se non si è magrissimi. Intanto Vanessa scrive sui social che a praticare un po’ di sport non c’è nulla di male. Le foto sui social e quella di copertina sono un po’ diverse. Con uno scarto di qualche chilo a meno che non ci sia, da qualche parte, qualche ritocco. E i fans sono in panne, perché se dovesse perdere peso perdono il loro ancoraggio. La speranza in chi così com’è, va in tv e nelle sale cinematografiche. E ha successo. Piace così.

