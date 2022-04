La moda è come la storia, conosce corsi e ricorsi. Ciò che era di moda anni fa prima o poi ritorna in auge dopo essere sparito del tutto. È successo questo con i tailleur, le vestaglie e molti altri capi. Oggi vogliamo parlare della moda femminile e di un capo di abbigliamento che era caduto in disuso e che ora ritorna a vedersi sulle teste delle appassionate di stile. Si tratta di un accessorio perfetto per questa stagione, che dona eleganza con semplicità. Oggi vedremo perché per fare un figurone a battesimi e matrimoni è sufficiente indossare un accessorio un po’ vintage e ricco di fascino.

Lo stile della vera classe

In passato, se si voleva sfoggiare un outfit elegante, era imprescindibile avere un copricapo. Baschi, panama o fedora non importava, l’importante era che la testa fosse coperta. Ciò valeva sia per gli uomini che per le donne, che infatti spesso indossavano cappellini ornamentali. Questa moda è presto sparita, lasciando spazio a tendenze più pratiche. Solo in Gran Bretagna sembra che le donne continuino ad amare i cappellini ornamentali. Grazie alla grande influenza che in questi anni il vintage sta avendo, i copricapi femminili sono tornati in auge.

Se sceglieremo di indossare un delizioso copricapo in paglia o in carta faremo una scelta azzardata, ma ricca di fascino. Con il loro aspetto retrò appariremo estremamente raffinate e misteriose.

Per fare un figurone a battesimi e matrimoni primaverili basta indossare questo capo d’abbigliamento che ritorna dal passato

Se vogliamo davvero apparire in maniera particolare ad una cerimonia primaverile non dovremo far altro che abbinare un cappello al nostro outfit. Possiamo scegliere lo stesso colore dell’abito oppure giocare di contrasti. Una bella idea perfetta per chi ha più di trenta anni è quella di scegliere un capellino con veletta. Oppure possiamo osare con dei copricapi eccentrici, proprio come quelli che si vedono al Royal Ascot ogni anno in terra inglese.

Magari, invece, ritroveremo nell’armadio della nonna dei pezzi interessanti e costruiremo un outfit attorno a questi piccoli gioielli. L’importante è non esagerare con altri accessori, ma tenere al centro del look il cappello. Con la sua aura di stile ed eleganza ci farà apparire e risaltare su tutti gli altri invitati.

