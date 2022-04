Le mode, si sa, vanno e vengono e ritornano con la stessa rapidità con cui sono scomparse. Quando si tratta della moda femminile, sembra incredibile la rapidità con cui cambia e con cui si evolve anno dopo anno. Oggi vogliamo parlare dei costumi da bagno e di come possono essere utilizzati nella vita di tutti i giorni. Moltissime di noi possiedono diversi modelli che raramente usiamo e spesso rimangono dentro al cassetto. Oggi vedremo perché è arrivata l’ora di tirare fuori dal cassetto i costumi interi per copiare la tendenza del momento.

L’importanza dei social e delle tendenze che lanciano

In passato le passerelle e i media tradizionali avevano il potere di lanciare mode e tendenze. Bastava che una diva del cinema indossasse un capo d’abbigliamento in un film che tutte volevano possederlo. Ora, invece, le tendenze vengono propagate dai social network, come Instagram e Tik Tok. Basta che un’influencer o una tiktoker mostri un oggetto o un vestito che centinaia di migliaia di utenti lo desidereranno acquistare. Basti pensare alla moda del bikini indossato al contrario o a quella delle ciabatte con le calze. Oggi parliamo di una moda davvero particolare che sta spopolando tra le giovani.

Si tratta dell’indossare il costume intero, sia olimpionico che più casual come se fosse una maglia o un top. Solitamente vien portato sotto alla gonna o ai pantaloni sotto ad una camicia o ad una giacca.

È arrivata l’ora di tirare fuori dal cassetto i vecchi costumi da bagno interi per realizzare un outfit all’ultima moda

Per una volta una moda è anche super comoda. Il costume è realizzato in fibra sintetica e per questo è molto flessibile e traspirante. Perfetto quindi se vogliamo evitare di puzzare di sudore e stare scomode durante il giorno.

Non dovremo fare altro che aprire i cassetti alla ricerca dei vecchi costumi, anche quelli che abbiamo smesso di indossare da decenni. In particolare, quelli più colorati e con le fantasie più vintage sono perfetti per questo tipo di outfit. Grazie alla silhouette del costume e alla sua linea aderente e contenitiva sembreremo anche più magre e toniche. Ora non ci resta che sperimentare diversi stili e modi di portare il nostro costume da bagno al posto di un classico top.

Lettura consigliata

Basta questo accessorio alla moda per sembrare più magre e alte e per dimostrare taglie in meno di pantaloni