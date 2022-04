Durante tutto l’anno siamo alla ricerca di un metodo per fare sport senza annoiarci. Rimanere in forma è davvero difficile perché lo sport richiede costanza ed impegno, che in molti di noi non hanno. Per questo motivo è fondamentale trovare delle discipline divertenti e travolgenti che ci rendano lo sforzo piacevole. Oggi vogliamo parlare di un ballo che sta spopolando e che sempre più persone praticano anche per perdere peso e rimanere in forma. Ecco perché possiamo dire basta a noiose lezioni di pilates e spinning grazie a questa divertente danza.

Il miglior metodo per bruciare calorie e tonificare

Quando vogliamo iscriverci in palestra spesso pensiamo solo a quale attività ci possa far bruciare più calorie in fretta. Spesso finiamo scegliendo corsi come il pilates e lo spinning, l’allenamento funzionale o la sala attrezzi. Spesso e volentieri, dopo poche settimane, siamo stufi di questi corsi ripetitivi e faticosi. In molti dopo pochi mesi lasciano perdere e smettono di frequentare la palestra. L’alternativa a questo circolo vizioso è scegliere delle pratiche divertenti come la danza. Possiamo trovare corsi di ogni tipo di danza, da quelle caraibiche a quelle hawaiane. Oggi però vogliamo parlare di un tipo di danza molto particolare che sta conoscendo un momento di successo inedito.

Basta noiose lezioni di pilates e spinning ora che è arrivata questa divertente danza brucia calorie che tutti vogliono provare

Stiamo parlando delle danze irlandesi, anche conosciute con il nome inglese di Irish dance. Questa danza è antichissima e fa parte del patrimonio nazionale irlandese. La Irish dance richiede che vengano fatti dei salti sul posto e vengano battuti i piedi sul pavimento con vigorosi battiti. Per evidenziare questi passi si indossano scarpette chiodate che fanno il classico rumore. Negli ultimi due anni la moda irlandese ha conosciuto un successo incredibile e moltissime persone hanno scoperto la passione per questo ballo. Da praticare in coppia o da soli, con la propria metà o per socializzare, la Irish dance è un ottimo metodo per rimanere in forma divertendosi. Basti pensare che in un’ora di danza si arrivano a bruciare 400 calorie, più di una sessione di yoga o pilates e quasi come un’ora di corsa.

