Da una lettura delle riviste specializzate, e come più volte ribadito su queste pagine, la conclusione cui si giunge è che il titolo Neodecortech è fortemente sottovalutato. Sì, perché il titolo è fortemente sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. I multipli di mercato restituiscono un titolo sottovalutato almeno del 40% rispetto alla media dei suoi competitors. Per Neodecortech questa potrebbe essere l’occasione giusta per partire al rialzo?

Inoltre, il titolo è valutato 0,4 volte il suo fatturato del 2022, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Se, poi, si considera il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile, questi fa apparire l’azione come relativamente economica. Infine, considerati i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda, la sua valorizzazione è bassa.

Alla sottovalutazione si aggiunga che negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo. Tuttavia, secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita sul fatturato dell’azienda nei prossimi anni sarebbero molto basse.

Infine, ricordiamo che la società è tra i quelle con un rendimento del dividendo relativamente elevate.

Secondo gli analisti che coprono il titolo la raccomandazioni media è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

Per Neodecortech questa potrebbe essere l’occasione giusta per partire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Neodecortech (MIL:NDT) ha chiuso la seduta del 21 aprile a quota 3,88 euro in rialzo dell’1,84 rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Dopo la proiezione ribassista il cui sviluppo è indicato in figura dalla linea continua, ormai le quotazioni sono lanciate al rialzo. La rottura al rialzo di area 3,74 euro potrebbe avere dato la definitiva spinta al rialzo alle quotazioni proiettandole verso l’obiettivo più probabile in area 4,65 euro. A seguire, poi, le quotazioni potrebbero accelerare verso l’obiettivo successivo in aera 6,13 euro. La massima estensione del rialzo in corso, invece, potrebbe andare a collocarsi in aera 7,61 euro.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 3,74 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero completare il loro percorso ribassista raggiungendo la massima estensione in area 2,92 euro.